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Bahçelievler'de alt geçide su bastı: iş makinesinin müdahalesiyle kadın kurtarıldı

Bahçelievler'de suyla dolan alt geçitte mahsur kalan kadın, çevrede bulunan bir iş makinesinin müdahalesiyle güvenli bir şekilde çıkarıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bahçelievler'de alt geçide su bastı: iş makinesinin müdahalesiyle kadın kurtarıldı

olay

Bahçelievler'de bir alt geçide su bastı. Alt geçitte mahsur kalan bir kadın, çevrede bulunan bir iş makinesi aracılığıyla kurtarıldı.

olayın gelişimi:

Su dolan alt geçitte kadının hareket etmekte zorlandığı görüldü. Olay yerinde bulunan iş makinesi operatörü, makinenin yardımıyla kadına ulaşarak onu bulunduğu noktadan çıkarma imkânı sağladı.

kurtarma anı:

Kurtarma, makinenin erişim sağlamasıyla gerçekleştirildi ve kadın kısa sürede alt geçitten uzaklaştırıldı. Olayın ardından alanın güvenli hâle getirilmesi sağlandı.

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Bahçelievler'de alt geçide su bastı: Kadın, iş makinesiyle böyle kurtarıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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