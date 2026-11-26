Olayın tespiti:

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 950 Sokak içinde bulunan ikametlerde, doğalgaz tesisatına bağlı topraklama bakır çubukların çalındığı bildirildi. İkamet sakinleri eksikliği fark ederek durumu doğalgaz firmasına bildirdi, gelen ekipler inceleme yaptı.

İhbar sonrası bulunan yaygın zararlar:

Ekiplerin yaptığı tespitlerde sadece bir adresle sınırlı kalmayıp, bölgede birçok adreste aynı durumun yaşandığı belirlendi. Çalınan parçaların yanı sıra, şahısların çubukları sökerken bazı doğalgaz tesisat kutularına da zarar verdiği öğrenildi.

Güvenlik ve tehlike boyutu:

Vatandaşlar tarafından aktarıldığı üzere, bu bakır çubuklar evlerin elektrik tesisatı kaçakları ve buna bağlı çarpılmaları önlemek amacıyla doğalgaz tesisatında topraklama görevi görüyor. Bu nedenle çubukların kaybı hem elektrik güvenliği hem de tesisat bütünlüğü açısından risk yaratıyor.

Olayla ilgili soruşturma veya sorumluların tespiti hakkında yetkili mercilerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İkamet sahipleri ve yetkililer, benzer zararların ve can güvenliği risklerinin önüne geçilmesi için dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

ADIYAMAN’DA, DOĞALGAZ HATLARINA BAĞLI TOPRAKLAMA BAKIR ÇUBUKLAR KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞAHIS YADA ŞAHISLAR TARAFINDAN ÇALINDI.