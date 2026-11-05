Dolar 50,1541 +0,06%
Euro 56,0641 -0,20%
Bist 11.210,14 -1,09%
Altın Gram 6.533,81 -1,50%
EUR/USD 1,1176 -0,38%
Brent Petrol 99,47 +1,20%
--°

Bahçelievler'de göçük: bir işçi yaşamını yitirdi, diğeri kurtarıldı

Bahçelievler İbrahim Çallı Sokak'taki inşaat kazısında yaşanan toprak kaymasında Hasan Uzunoğlu yaşamını yitirdi; kardeşi Muhittin Uzunoğlu kurtarıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:17

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 16:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bahçelievler'de göçük: bir işçi yaşamını yitirdi, diğeri kurtarıldı

Olay yeri ve ilk müdahale:

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi İbrahim Çallı Sokak adresinde yapımı süren bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayda, abi kardeş olduğu öğrenilen iki işçi göçük altında kaldı; ilk müdahale ekipleri tarafından yapılan arama-kurtarma çalışmasında Muhittin Uzunoğlu sağ olarak kurtarıldı.

Kurtarma çalışmaları:

Olay yerine sevk edilen ekipler, göçüğün büyüklüğü ve zemindeki durum nedeniyle uzun süreli bir çalışma yürüttü. AFAD ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, toprak altında kalan diğer işçiye ulaşıldı ve yapılan kontroller sonucunda Hasan Uzunoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından:

Ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu çıkarılan cenaze, resmi prosedür gereği Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili olarak sahadaki ekiplerin müdahalesi tamamlandı; yetkililer ulaşım ve güvenlik tedbirlerini uyguladı.

BAHÇELİEVLER’DE TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

BAHÇELİEVLER’DE TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Biçerdöver anlaşmazlığı ve araç gaspı iddiası İhsaniye cinayetlerinin gerekçesi...
images

Mudurnu'da çıkan yangın 2 katlı ahşap evi kullanılamaz bıraktı
images

Çamura saplanan araç izinden zanlının yakalanma anı kameralara yansıdı
images

Başakşehir'de direksiyon hakimiyeti kaybolan tır yola devrildi, ulaşım aksıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Musabeyli'de yağışlar Sabun Suyu deresini canlandırdı

Mudurnu'da çıkan yangın 2 katlı ahşap evi kullanılamaz bıraktı

Çamura saplanan araç izinden zanlının yakalanma anı kameralara yansıdı

Palandöken’in zirvesinde gece yarısı off-road sınavı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu