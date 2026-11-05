Bahçelievler'de göçük: bir işçi yaşamını yitirdi, diğeri kurtarıldı

Olay yeri ve ilk müdahale:

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi İbrahim Çallı Sokak adresinde yapımı süren bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayda, abi kardeş olduğu öğrenilen iki işçi göçük altında kaldı; ilk müdahale ekipleri tarafından yapılan arama-kurtarma çalışmasında Muhittin Uzunoğlu sağ olarak kurtarıldı.

Kurtarma çalışmaları:

Olay yerine sevk edilen ekipler, göçüğün büyüklüğü ve zemindeki durum nedeniyle uzun süreli bir çalışma yürüttü. AFAD ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, toprak altında kalan diğer işçiye ulaşıldı ve yapılan kontroller sonucunda Hasan Uzunoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından:

Ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu çıkarılan cenaze, resmi prosedür gereği Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili olarak sahadaki ekiplerin müdahalesi tamamlandı; yetkililer ulaşım ve güvenlik tedbirlerini uyguladı.

BAHÇELİEVLER’DE TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI