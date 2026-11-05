Bahçelievler'de göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi çıkarıldı

Bahçelievler İbrahim Çallı Sokak'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçilerden Hasan Uzunoğlu hayatını kaybetti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu cenaze çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Göçüğün oluşumu ve kurtarma çalışmaları:

Olay, inşaat alanında temel kazısı yapılırken yaşandı. Abi kardeş olduğu öğrenilen iki işçi göçük altında kaldı; ilk müdahalede Muhittin Uzunoğlu sağ olarak kurtarıldı. İkinci işçiye ulaşmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarını AFAD ekipleri üstlendi ve uzun süreli çalışmaların ardından toprak altındaki kişiye ulaşıldı.

Cenaze işlemleri ve adli süreç:

Toprak altından çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen Hasan Uzunoğlu'nun cenazesi, ekiplerin yoğun çabası sonucu çıkarılarak resmi işlem için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler yetkililerce yürütülecek.

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