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Bahçelievler'de kavşakta çarpışma: motosiklet yolcusu yaralandı

Bahçelievler'de otomobil (14 AAS 515) ile motosikletin (34 CAH 704) çarpışması sonucu motosiklet yolcusu E.T.S. yaralandı; hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bahçelievler'de kavşakta çarpışma: motosiklet yolcusu yaralandı

kaza yerinde ilk bilgiler:

Bolu'nun Bahçelievler Mahallesi Muzzer Işın Caddesinde meydana gelen kazada, cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobil ile kavşağa gelen bir motosiklet çarpıştı. Olayda motosiklette yolcu olarak bulunan E.T.S. yaralandı.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, M.S. idaresindeki 14 AAS 515 plakalı otomobil ile F.S.Ö. yönetimindeki 34 CAH 704 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki yolcu E.T.S. yaralanırken, kazanın meydana geldiği nokta ve araçların konumu olay yerine gelen ekiplerce belirlendi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından E.T.S., ambulansla Bolu İzzet Baysal Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri olay yerinde ve çevrede inceleme başlattı.

BOLU’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, MOTOSİKLETTE YOLCU...

BOLU’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, MOTOSİKLETTE YOLCU OLARAK BULUNAN 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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