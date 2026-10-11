Bahçelievler'de kötü koku ihbarı sonrası yalnız kişinin cansız bedeni bulundu

Olayın gelişimi

Zonguldak'ın Bahçelievler Mahallesi Lale Sokak'ta akşam saatlerinde yaşanan olayda, çevredeki komşuların evden gelen kötü kokuyu fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yapılan incelemede 55 yaşındaki Necmettin Sezer'in yaşamını yitirmiş olduğunu tespit etti.

ihbar ve müdahale:

İhbarı alan ekipler hızlı şekilde olay yerine intikal etti. İlk belirlemelere göre Sezer'in evinde uzun süre yalnız yaşadığı ve komşuların kokuyu fark ederek şikayette bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin yaptığı ön inceleme neticesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

inceleme ve işlemler:

Olay yerine çağrılan cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrasında Sezer'in cansız bedeni otopsi ve kesin tespit için Atatürk Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Yetkililer, Necmettin Sezer'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattıklarını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

OLAY YERİNDE CUMHURİYET SAVCISININ İNCELEME YAPMASININ ARDINDAN SEZER'İN CANSIZ BEDENİ, ATATÜRK DEVLET HASTANESİ MORGUNA KALDIRILDI.