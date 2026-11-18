Bahçelievler'de Dünya KOAH Günü etkinliği

Bahçelievler Belediyesi, 18 Kasım Dünya KOAH Günü kapsamında vatandaşları Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) konusunda bilgilendirmek amacıyla bir halk eğitim programı düzenledi. Etkinlik, Nurettin Topçu Sahnesi'nde gerçekleştirildi ve çok sayıda vatandaş ile akademisyenleri bir araya getirdi.

Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Doç. Dr. Hakan Bahadır, Kronik Havayolu Hastalıklarına Karşı Küresel İşbirliği (GARD) Türkiye Başkanı Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu, Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Doç. Dr. Elif Yelda Niksarlıoğlu, Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Nejdiye Güngördü, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Buket Çalışkaner Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uzmanların anlattıkları ve erken tanının önemi:

Toplantıda akademisyenler KOAH'ın nedenleri, belirtileri, korunma yolları ve tedavi seçenekleri hakkında kapsamlı bilgi verdi. Katılımcılara hastalığın kronik ve müzmin seyrettiği, hava yollarındaki iltihaplanmayla ortaya çıktığı anlatıldı; erken tanı ve müdahalenin önemine özellikle vurgu yapıldı. Uzmanlar, belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu, KOAH'ın dünyada dördüncü, Türkiye'de ise üçüncü ölüm nedeni haline geldiğini aktararak hastalığın toplumsal boyutuna dikkat çekti. Gemicioğlu, KOAH olgularının %70-80'inde sigara kullanımının etkili olduğunu söyleyerek, "Sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımının önlenmesi, hastalığın önlenmesinde büyük önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca KOAH'ın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğu hatırlatıldı.

Belediyecilikte sağlık yaklaşımı ve toplum bilinci:

Programda konuşan Doç. Dr. Hakan Bahadır, sağlığın en büyük zenginlik olduğuna vurgu yaparak, "En büyük zenginlik sağlık. Sağlık parametreleri içerisinde en önemlilerinden biri de rahat nefes alıp verebilmek" dedi. Bahadır, KOAH konusunda yürütülen çalışmalarda Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Türk Toraks Derneği ve GARD Türkiye ile iş birliği yapıldığını belirtti.

Bağlamı genişleterek belediyeciliğin sadece fiziksel altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını söyleyen Bahadır, "Bir belediye başkanı sadece kaldırım, yol yapmaz. İnsanlara sağlık bir ortam hazırlar" sözleriyle toplum sağlığına yönelik sorumluluğu vurguladı. Etkinliğin amacının yalnızca KOAH hastalarını bilgilendirmek değil, özellikle çocuklar, gençler ve komşuların korunmasına katkı sağlamak olduğu belirtildi.

Programa katılan vatandaşlar, uzmanlara merak ettikleri soruları yöneltebilme fırsatı buldu. Etkinlik, halk eğitim modeliyle KOAH konusunda farkındalığı artırmayı ve erken tanı çağrısını geniş kitlelere ulaştırmayı hedefledi.

Dünya KOAH Günü’nde Bahçelievler’de nefes sağlığı buluşması