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Bahçelievler'de temel kazısı sırasında göçük: kardeşlerden biri yaşamını yitirdi, bina tahliye edildi

Bahçelievler'de temel kazısında toprak kayması: işçilerden Hasan Uzunoğlu öldü, diğeri yaralı kurtarıldı; bitişikteki 4 katlı bina tahliye edildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 17:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bahçelievler'de temel kazısı sırasında göçük: kardeşlerden biri yaşamını yitirdi, bina tahliye edildi

Bahçelievler'de temel kazısı sırasında göçük: kardeşlerden biri yaşamını yitirdi, bina tahliye edildi

olayın gerçekleştiği yer ve etkilenenler:

Olay, Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'ta özel bir inşaat alanında meydana geldi. Temel kazısı sırasında yaşanan toprak kayması sonucu iki işçi göçük altında kaldı. Hasan Uzunoğlu (61) göçük altında kalarak hayatını kaybetti, Muhittin Uzunoğlu (46) ise yaralı olarak kurtarıldı.

kurtarma çalışmaları ve alınan tedbirler:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve Bahçelievler Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri göçük altındaki işçiye ulaşmak için tünel açtı ve yeni bir toprak kaymasının yaşanmaması amacıyla kazı alanında demir çubuklarla destekleme yaptı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Muhittin Uzunoğlu yaralı olarak çıkarılıp hastaneye kaldırıldı; ekipler aynı alanda Hasan Uzunoğlu'nun cansız bedenine ulaştı.

Olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekildi, bitişiğindeki 4 katlı bina ise tedbir amacıyla boşaltıldı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, arama kurtarma ekiplerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalıştığını belirterek olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasının önemine vurgu yaptı ve sürecin yetkili kurumlarla takip edileceğini ifade etti.

Bahçelievler&#039;de 1 işçinin hayatını kaybettiği göçükte bitişikteki bina tahliye edildi

Bahçelievler'de 1 işçinin hayatını kaybettiği göçükte bitişikteki bina tahliye edildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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