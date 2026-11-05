Dolar 50,1541 +0,06%
Euro 56,0641 -0,20%
Bist 11.210,14 -1,09%
Altın Gram 6.533,81 -1,50%
EUR/USD 1,1176 -0,38%
Brent Petrol 99,47 +1,20%
--°

Bahçelievler'de temelde göçük: kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor

İstanbul Bahçelievler'de temel kazısında meydana gelen toprak kaymasında bir işçi sağ çıkarıldı; AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri diğer işçiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:18

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 15:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bahçelievler'de temelde göçük: kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor

Bahçelievler'de temelde göçük: kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor

Olay ve ilk müdahale:

İstanbul Bahçelievler, İbrahim Çallı Sokak'ta öğle saatlerinde bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayda 2 işçi toprak altında kaldı. Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu bir işçi sağ olarak çıkarıldı ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Diğer işçiyi bulma çalışmaları sahada sürüyor.

Kurumsal koordinasyon ve yetkililerin açıklaması:

Olay yerine giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, AFAD, itfaiye ve Bahçelievler Belediyesi ekiplerinin birlikte çalıştığını belirtti. Aslan, çalışmaları yerinde inceleyip ailelerle görüştü ve müdahale ekiplerinin koordinasyonunu aktardı.

Aslan, müdahaleyle ilgili şunları ifade etti:

Çıkarılan yurttaşımızın sağlık durumu iyi, inşallah diğer kardeşimizi de şimdi alacaklar.

Arama çalışmasının öncelikleri:

Saha ekipleri, kuyu temel çalışması sırasında oluşan göçüğün risklerini göz önünde bulundurarak titiz bir müdahale yürütüyor. Öncelik, göçük altındaki yurttaşın canlı şekilde kurtarılması; bu süreçte güvenli kazı ve tespit yöntemleri uygulanıyor.

Aslan, olayın ardından ekiplerin sahada olduğu ve tüm kurumların el birliğiyle çalıştığını vurgulayarak, herhangi bir mazeretin bir can kurtarma çabasının yerini tutmayacağını belirtti. Yetkililer, arama çalışmalarının devam ettiğini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN OLAY YERİNDE AÇIKLAMA YAPTI

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN OLAY YERİNDE AÇIKLAMA YAPTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Biçerdöver anlaşmazlığı ve araç gaspı iddiası İhsaniye cinayetlerinin gerekçesi...
images

Mudurnu'da çıkan yangın 2 katlı ahşap evi kullanılamaz bıraktı
images

Çamura saplanan araç izinden zanlının yakalanma anı kameralara yansıdı
images

Başakşehir'de direksiyon hakimiyeti kaybolan tır yola devrildi, ulaşım aksıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Musabeyli'de yağışlar Sabun Suyu deresini canlandırdı

Mudurnu'da çıkan yangın 2 katlı ahşap evi kullanılamaz bıraktı

Çamura saplanan araç izinden zanlının yakalanma anı kameralara yansıdı

Palandöken’in zirvesinde gece yarısı off-road sınavı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu