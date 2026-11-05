Bahçelievler'de temelde göçük: kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor

Olay ve ilk müdahale:

İstanbul Bahçelievler, İbrahim Çallı Sokak'ta öğle saatlerinde bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayda 2 işçi toprak altında kaldı. Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu bir işçi sağ olarak çıkarıldı ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Diğer işçiyi bulma çalışmaları sahada sürüyor.

Kurumsal koordinasyon ve yetkililerin açıklaması:

Olay yerine giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, AFAD, itfaiye ve Bahçelievler Belediyesi ekiplerinin birlikte çalıştığını belirtti. Aslan, çalışmaları yerinde inceleyip ailelerle görüştü ve müdahale ekiplerinin koordinasyonunu aktardı.

Aslan, müdahaleyle ilgili şunları ifade etti:

Çıkarılan yurttaşımızın sağlık durumu iyi, inşallah diğer kardeşimizi de şimdi alacaklar.

Arama çalışmasının öncelikleri:

Saha ekipleri, kuyu temel çalışması sırasında oluşan göçüğün risklerini göz önünde bulundurarak titiz bir müdahale yürütüyor. Öncelik, göçük altındaki yurttaşın canlı şekilde kurtarılması; bu süreçte güvenli kazı ve tespit yöntemleri uygulanıyor.

Aslan, olayın ardından ekiplerin sahada olduğu ve tüm kurumların el birliğiyle çalıştığını vurgulayarak, herhangi bir mazeretin bir can kurtarma çabasının yerini tutmayacağını belirtti. Yetkililer, arama çalışmalarının devam ettiğini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN OLAY YERİNDE AÇIKLAMA YAPTI