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Bahçelievler'de yeni cami için hayırseverlere çağrı

Burhaniye Bahçelievler Mahallesi'ne yapılacak cami, 2,5 dekarlık alanda 550 m2 kapalı alanla mahalledeki cami ihtiyacını gidermeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bahçelievler'de yeni cami için hayırseverlere çağrı

yeni cami projesi mahalle ihtiyaçlarını hedefliyor:

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinin en büyük mahallesi olan Bahçelievler'de başlatılan cami inşaatı, mahalledeki cami sıkıntısını gidermeyi amaçlıyor. Projenin bulunduğu alan, Ahmet Akın Kültür Merkezi yakınında yer alıyor ve yerel yönetim ile dernek yetkilileri çalışmaları koordine ediyor.

yapım planı ve teknik bilgiler:

Dernek yetkilileri, caminin 2,5 dekarlık bir arazi üzerinde ve 550 metrekare kapalı alana sahip olacağını belirtiyor. Bu kapasitenin mahalledeki cami ihtiyacını önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

Burhaniye Camilerini Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Özkaraman proje hakkında şunları söyledi: "Camimiz 2,5 dekarlık alanda 550 metre kare kapalı alana sahip olacak. Bu camimiz mahalledeki cami sıkıntısını giderecek. Ay içinde temel atma töreni yapacağız. Hayır sever vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz."

toplumdan destek çağrısı:

Yetkililer, yapım sürecinde hayırsever vatandaşların desteklerine ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Temel atma töreninin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanırken, dernek bağış ve katkı çağrısını sürdürecek; projenin tamamlanmasıyla mahalledeki cami ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor.

MUSTAFA ÖZKARAMAN

MUSTAFA ÖZKARAMAN

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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