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Bahçelievler'de zafer bayramı kutlaması: dayanışma, konser ve sosyal hizmet vurgusu

Bahçelievler'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı kortej, resmi törenler ve PAU konseriyle kutlandı; belediye sosyal hizmetlerini vurguladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bahçelievler'de zafer bayramı kutlaması: dayanışma, konser ve sosyal hizmet vurgusu

Bahçelievler'de 30 Ağustos coşkusu

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı etkinliklerinde vatandaşlar gün boyu süren programlarla bir araya geldi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen resmi törenlerin ardından ilçede kortej oluşturuldu; gençler ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla sokakları renklendirdi.

Törenler ve kortej:

Gün boyunca süren kutlamalar sabah törenleriyle başladı ve kortej yürüyüşüyle devam etti. Kortejdeki katılımcılar, 30 Ağustos'un tarihsel önemini hatırlatan bir atmosfer oluşturdu; etkinlikler halka açık şekilde gerçekleşti ve ilçenin farklı noktalarından vatandaşlar programa katıldı.

Başkanın mesajı ve sosyal belediyecilik:

Milli Egemenlik Parkı'ndaki akşam programında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı. Bahadır, 30 Ağustos'un bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu belirterek, milletin zorluklara rağmen gösterdiği direnişi vurguladı ve Atatürk'ün "Ya istiklal ya ölüm" ile "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" sözlerine atıfta bulundu.

Konuşmasında belediyenin sosyal destek çalışmalarına da dikkat çeken Bahadır, Semt Lokantası'nda üç çeşit sıcak yemeğin 55 liraya, Bi Ekmek projesi kapsamında ekmeğin 10 liraya sunulduğunu, ihtiyaç sahibi ailelere et desteği sağlandığını ve bugüne kadar 20 bin emekliye toplam 250 milyon lira destek verildiğini söyledi. Ayrıca Komşu Payı projesiyle imkânı olan ile ihtiyaç sahibi komşular arasında dayanışma köprüleri kurulduğu ifade edildi.

Konserle final:

Başkanın konuşmasının ardından sahne alan PAU, sevilen parçalarını seslendirerek kutlamalara ritim kattı. Milli Egemenlik Parkı'nı dolduran vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla şarkılara eşlik etti ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü coşkuyla sona erdi.

Gün boyunca düzenlenen törenler, kortej, konuşmalar ve konserlerle Bahçelievler'de; tarihsel hafıza, sosyal hizmet vurgusu ve toplumsal dayanışma öne çıktı.

Bahçelievler’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Bahçelievler’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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