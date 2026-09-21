Bahçelievler'den eğitim yılına güçlü başlangıç: 60 bin öğrenciye kırtasiye desteği

Bahçelievler Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla birlikte ilçede ikamet eden 60 bin öğrenciye kişi başı 1.500 TL kırtasiye desteği sağlayarak toplam 90 milyon TL kaynak ayırdı. Destekler, belediyenin anlaşmalı esnaf ağında kullanılmak üzere öğrenci kartlarına puan yüklenmesi yöntemiyle dağıtılıyor.

kapsam ve uygulama biçimi:

Uygulamaya göre ailelere nakit yerine öğrenci kartlarına puan yükleniyor; öğrenciler, Bahçelievler'de anlaşmalı olan kırtasiyelerden kartlarını okutarak 1.000 TL, 1.250 TL veya 1.500 TL tutarındaki ihtiyaçlarını ek ödeme yapmadan karşılayabiliyor. Belediyenin belirttiği üzere model, yerel esnafa da doğrudan katkı sunuyor: Yaklaşık 600 esnaf ay sonunda fatura düzenleyip belediyeye gönderiyor ve ödemeleri kısa sürede alıyor.

kademeli eğitim desteklerinin büyüklüğü:

Belediye, 2021 yılından bu yana yürüttüğü kırtasiye yardımlarından toplam 281 bin 572 öğrencinin yararlandığını; kırtasiye desteğinin bugüne kadarki toplam tutarının 250 milyon 382 bin TL olduğunu açıkladı. Tüm başlıklar bir arada ele alındığında Bahçelievler Belediyesi'nin eğitime yaptığı toplam destek 382 milyon 827 bin 550 TL seviyesine ulaştı.

Bu tutarın dağılımı şu şekilde: kırtasiye 250 milyon 382 bin TL, kampüs harçlığı 90 milyon 204 bin TL, üniversite ulaşım desteği 30 milyon 741 bin TL, YKS sınav harcı desteği 10 milyon 873 bin 350 TL ve MSÜ sınav harcı desteği 627 bin 200 TL.

üniversite öğrencilerine yönelik yardımlar:

2023-2026 dönemlerinde kampüs harçlığı kapsamında 19 bin 120 üniversite öğrencisine toplam 90 milyon 204 bin TL destek verildi. Aynı dönemde 12 bin 766 öğrenciye yönelik ulaşım desteği toplam 30 milyon 741 bin TL seviyesinde gerçekleşti. YKS sınav ücreti desteğiyle 15 bin 774 öğrencinin harçları karşılandı; 2026'da ise 896 öğrencinin MSÜ sınav ücreti ödendi.

okul hijyeni, su ve beslenme hizmetleri:

Belediye, devlet okullarında temizlik personeli desteğini sürdürürken öğrencilere hijyenik ve sağlıklı beslenme desteği sağlıyor. Okullarda öğrencilere temiz içme suyu temin etmek amacıyla 84 devlet okuluna 100 adet su sebili yerleştirildi. Ayrıca okulların tuvalet hijyeni giderleri belediye tarafından karşılanıyor ve bu hizmetlerde İŞKUR üzerinden destek sunuluyor.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, belediyenin kırtasiye yardımını 2021'den bu yana aralıksız sürdürdüğünü, bu eğitim-öğretim sezonunda da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 1.500 TL'lik destek verildiğini belirtti. Başkan, üniversite öğrencilerine yönelik nakit desteğin ise bu yıl 8 bin TL olarak uygulanacağını ve YKS ile MSÜ harçlarının karşılanmaya devam ettiğini ifade etti.

Yetkililer, kartlı destek modelinin hem öğrenci ailelerinin sınav ve eğitim dönemlerindeki ekonomik yükünü hafifletmeyi hem de yerel esnafın gelirine katkı sağlamayı hedeflediğini vurguluyor ve uygulamanın süreceği bildiriliyor.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE İLÇEDE İKAMET EDEN 60 BİN ÖĞRENCİYE KİŞİ BAŞI 1.500 TL OLMAK ÜZERE TOPLAM 90 MİLYON TL KIRTASİYE DESTEĞİ SAĞLADI.