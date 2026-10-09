Bahçelievler'den ihtiyaç sahibi ailelere aylık 10 bin lira sosyal destek

Bahçelievler'in yeni sosyal destek modeli:

Bahçelievler Belediyesi, "Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği – Sosyal Destek Lansman Programı" kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelere aylık düzenli maddi destek vermeyi kararlaştırdı. Başkanlık binasındaki lansmanda açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yeni dönemde uygun bulunan ailelere her ay 10 bin TL ödeneceğini bildirdi.

Başkan Bahadır, sosyal belediyeciliği öncelikleri arasında tuttuklarını ve ekonomik zorluk yaşayan hanelere yönelik desteklerin sürdürüleceğini vurgulayarak programın başvuru esasları ve önceliklendirme kriterlerinin belediye tarafından belirleneceğini söyledi.

uygulama koşulları ve öncelikler:

Belediye, destekten yararlanacak hanelerin başvurularını inceleyecek; sigortalı ya da sigortasız başvurular değerlendirilebilecek. Başkan Bahadır, ev sahibi olmayan, kirada oturan vatandaşların öncelikli olacağını belirtti. Belediyenin ihtiyaç sahibi tanımını geniş tutma imkanı sayesinde daha fazla aileye ulaşmayı hedeflediği ve başvuru yoğunluğuna göre şartların yeniden şekillendirilebileceği ifade edildi.

eğitim ve yerel ekonomiye yönelik destekler:

Bahçelievler Belediyesi, 2019'dan bu yana ilçe halkına ve esnafa yönelik yürüttüğü çalışmalarda toplam 1 milyar lira sosyal destek sağladığını açıkladı. Eğitim alanında ise 60 bin öğrenciye yönelik 90 milyon lira tutarında yardım gerçekleştirildi. İlkokuldan liseye kadar öğrencilere verilen kırtasiye desteği bin 500 lira olarak uygulanıyor.

Belediye, kırtasiye yardımında nakit yerine yerel esnafın desteklendiği bir yöntem uyguluyor: öğrenci velileri kırtasiyede QR kod okutarak alışveriş yapıyor ve belediye daha sonra esnafa ödeme yapıyor. Bu sistemle yaklaşık 600 esnaf destekleniyor. Üniversite öğrencilerine ise nakit ödeme yapılmasının nedeni olarak onların İstanbul dışındaki illere de giderken kullanabilme ihtiyacı gösterildi; bu kapsamda üniversite desteği 80 ilimize uzanıyor.

Dr. Hakan Bahadır, sosyal tesisler, anaokulları ve kreşler açarak hem hizmet hem de gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti ve programla ekonomik yükün hafifletilmesi ile yerel esnafın güçlendirilmesinin amaçlandığını vurguladı.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ, EKONOMİK ZORLUK YAŞAYAN VE BELEDİYE TARAFINDAN İHTİYAÇ SAHİBİ OLDUĞU BELİRLENEN AİLELERE HER AY 10 BİN LİRA DÜZENLİ MADDİ DESTEK SAĞLAYACAK.