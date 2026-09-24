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Bahçelievler'den öğrencilere yıl boyu ücretsiz ulaşım desteği

Bahçelievler Belediyesi, ilçede ikamet eden tüm öğrencilerin nerede okursa okusun aylık ulaşım abonman ücretini yıllardır kesintisiz ve ücretsiz karşılıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:18

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bahçelievler'den öğrencilere yıl boyu ücretsiz ulaşım desteği

Bahçelievler'den öğrencilere sürekli ulaşım desteği

Bahçelievler Belediyesi, ilçede ikamet eden öğrencilerin ulaşım yükünü hafifletmek amacıyla uzun yıllardır uyguladığı ücretsiz aylık abonman desteğini sürdürüyor. Uygulama, öğrencilerin Türkiye’nin herhangi bir yerinde eğitim görse bile aylık ulaşım abonmanlarının belediye tarafından karşılanmasını kapsıyor.

kalıcı hizmet vurgusu:

Belediye yönetimi, kısa süreli kampanyalar ve bir aylık indirim vaatleriyle sınırlı uygulamaları eleştirerek, kendi hizmet modelini "eser siyaseti" olarak tanımlıyor. Bu yaklaşıma göre, günü kurtaran kampanyalar yerine kalıcı destekler tercih ediliyor; Bahçelievler örneğinde öğrencilerin ulaşım giderleri yıllardır kesintisiz şekilde karşılanıyor.

Uygulamanın kapsamı, ilçede ikamet eden ve nerede okursa okusun tüm öğrencileri kapsamasıyla öne çıkıyor. Belediye yetkilileri bu uygulamanın gençlerin eğitimine doğrudan katkı sağladığını ve aile bütçelerine düzenli destek sunduğunu belirtiyor.

öğrencilerde 'ÖYT' tepkisi:

Dr. Hakan Bahadır ise İBB yönetiminin politikasını eleştirirken, son yıllardaki zam ve düzenleme kararlarına dikkat çekti. Bahadır, 2019'dan bugüne ulaşım tarifelerindeki artışlara işaret ederek ulaşımda "yüzde bin 515" gibi yüksek bir artış rakamı vurguladı ve AK Parti grubu olarak önerdikleri "yüzde 40" indirim talebinin uygulamaya alınmadığını belirtti.

Ayrıca Bahadır, İBB'nin uygulamalarının bazı öğrencileri sisteme dâhil etmediğini ifade ederek kentte yeni bir kavram ortaya çıktığını söyledi: ÖYT (Öğrencilikte Yaşa Takılanlar). Bu eleştiriye göre 30 yaş üstündeki öğrenciler İBB kuralları nedeniyle ulaşım indirimi kapsamından dışlanabiliyor.

Yerel yönetim ve merkezi yönetim modellerinin gençlere yönelik politikaları üzerine tartışmalar sürerken, Bahçelievler Belediyesi'nin uygulaması belediyenin eğitim ve gençlik politikalarındaki önceliğini somut bir hizmetle göstermeyi sürdürüyor. Belediye yetkilileri bu kalıcı desteğin, geçici kampanyalardan farklı olarak uzun vadeli bir bütçe rahatlaması sunduğunu aktarıyor.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ, NEREDE OKURSA OKUSUN TÜM BAHÇELİEVLERLİ ÖĞRENCİLERİN AYLIK ULAŞIM...

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ, NEREDE OKURSA OKUSUN TÜM BAHÇELİEVLERLİ ÖĞRENCİLERİN AYLIK ULAŞIM ABONMANLARINI YILLARDIR KESİNTİSİZ VE TAMAMEN ÜCRETSİZ OLARAK KARŞILIYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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