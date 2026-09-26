Bahçeli'ye ziyaret: Sarallar ve Şahinler'den birlik mesajı

Kabul gerçekleşti:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sarallar ve Şahinler ailelerini genel merkezde kabul etti.

Buluşmanın niteliği:

MHP tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler".

Parti açıklaması ve vurgu:

Yapılan açıklamada buluşmanın samimi bir atmosferde gerçekleştiği ve görüşmenin birlik mesajı taşıdığı vurgulandı. Ziyaret, parti organları tarafından kamuoyuyla paylaşıldı ve birliktelik üzerinde duruldu.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ, SARALLAR VE ŞAHİNLER AİLELERİNİ KABUL ETTİ.