Bahçesaray'a Avrupa ölçeğinde alabalık kuluçka ve yavru üretim merkezi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde inşaatı devam eden alabalık kuluçka ve yavru üretim merkezinde çalışmalar sürüyor. Projeyi yerinde inceleyen Van Valisi Ozan Balcı, Bahçesaray Kaymakamı Salih Kartal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan yetkililerden bilgi aldı.

tesis kapasitesi ve üretim hedefleri:

Tesis, su ürünleri yetiştiriciliğinde seçilmiş genetik materyal ve damızlık sürüleri oluşturmayı hedefliyor. Kurulum tamamlandığında merkez, yılda 300 milyon yumurta ve 100 milyon yavru üretim kapasitesine sahip olacak ve Türkiye'ye uyumlu genetik hatlar geliştirecek.

ulusal katkı ve istihdam:

Proje, bölgesel üretim kapasitesini güçlendirmenin yanı sıra istihdama önemli katkı sağlayacak şekilde planlandı. Amaç, kalıcı bir damızlık ve genetik hat geliştirme kapasitesi oluşturarak Türkiye'de su ürünleri sektöründe sürdürülebilir üretim altyapısına katkıda bulunmak.

Yetkililer, tesisin tamamlanmasının ardından Avrupa'nın sayılı merkezleri arasında yer almasının beklendiğini bildiriyor ve projenin hem bölge hem de ülke düzeyinde kalıcı faydalar sağlayacağı vurgulanıyor.

VAN’IN BAHÇESARAY İLÇESİNDE YILDA 300 MİLYON YUMURTA VE 100 MİLYON YAVRU BALIK ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK TESİSİN İNŞAATI DEVAM EDİYOR.