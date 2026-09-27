Bahçeşehir kavşaklarında dronla yürütülen denetimde 83 araca 366 bin 38 lira ceza

Denetimin kapsamı:

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’nde trafik yoğunluğunun yaşandığı cadde ve kavşaklarda kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Denetimler, trafiğin en yoğun olduğu saat dilimleri olan 07.00-10.00 ve 15.00-19.00 arasında yapıldı ve uygulamaya havadan dron ekipleri de destek verdi.

Uygulamanın yapıldığı noktalar:

Kontroller; Doğa Parkı Caddesi-Bahçeşehir Esenyurt Yolu Caddesi, Süzer Bulvarı-Cenk Koray Caddesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi-Süzer Bulvarı Testili Kızlar Kavşağı, Avni Akyol Caddesi-Şelale Caddesi, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi-Avni Akyol Caddesi ile Fırat Caddesi-Melisa Sokak kesişimlerinde yoğunlaştı. Kavşaklar ve bağlantı yollarındaki araç hareketleri, trafik sıkışıklığını önlemeye yönelik olarak havadan takip edildi.

Bulgular ve uygulanan yaptırımlar:

Havadan yapılan kontrollerde trafik kurallarına aykırı hareketler saptandı. Denetimlerde ters yönde seyreden 30 araç ile trafik akışını olumsuz etkileyen hatalı park yaptığı belirlenen 53 araç tespit edildi. Toplam 83 araca, Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki ilgili maddeler uyarınca toplam 366 bin 38 lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, Bahçeşehir bölgesinde trafik akışının düzenlenmesi ve özellikle yoğun kavşaklardaki ihlallerin önlenmesi amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi. Dron destekli izleme, kavşaklardaki tekrarlayan ihlallerin tespiti ve trafik düzeninin korunmasında etkin bir yöntem olarak öne çıktı.

BAHÇEŞEHİR'DE TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YAŞANDIĞI CADDE VE KAVŞAKLARDA DRON DESTEKLİ DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLAM 83 ARACA 366 BİN 38 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.