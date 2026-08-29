Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Bahçeşehir'de motosiklet çarpışması: biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Esenkent-Bahçeşehir yolunda sabah 08.00'de iki motosikletin çarpışması sonucu 58 yaşındaki A.Ö. hayatını kaybetti, diğer sürücü ağır yaralandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bahçeşehir'de motosiklet çarpışması: biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Kaza ve müdahale:

İstanbul'un Esenkent-Bahçeşehir yolunda sabah saat 08.00 sıralarında iki motosikletin çarpışması sonucu ağır bir kaza meydana geldi. İddiaya göre ara sokaktan caddeye çıkan 58 yaşındaki A.Ö., cadde üzerinde süratle gelen diğer motosikletle çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, A.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Çarpışma sonucu ağır yaralanan diğer motosikletli, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığının ifadesi:

Olayı gören İbrahim Efe, "İki motordan biri sağdan diğeri ise aşağıdan geliyordu. Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndan gelen motosikletli yaşlı birisiydi. Aşağıdan gelen de hızlı geliyordu. Yağmurla beraber yolda kaygandı ve çarpıştılar. Maalesef yaşlı adam hayatını kaybetti. Diğeri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı" şeklinde konuştu.

Soruşturma devam ediyor:

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın nedenleri, hız ve yol koşulları değerlendiriliyor; görgü ifadeleri ile teknik inceleme sonuçlarının bir arada değerlendirilmesi bekleniyor.

MOTOSİKLETLERİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ İSE AĞIR YARALANDI.

MOTOSİKLETLERİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ İSE AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alt geçitte kafa kafaya çarpışma: üç kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
images

Fethiye'deki silahlı yaralanma soruşturmasında 5 kişi tutuklandı
images

Ardahan polisinden vatandaşlara kapsamlı güvenlik bilgilendirmesi
images

Geceyi sarsan havai fişekler: Kurtalan'da halkın tedirginliği ve düzen çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşadası’nda yeni doğanlara belediye desteği: 115 aile ziyaret edildi

İnsansız hava aracı eğitimine yoğun talep: başvurular ve kayıtlar artıyor

Alt geçitte kafa kafaya çarpışma: üç kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ehliyet sınavları şehir trafiğinde yapılacak, sabit parkur sona eriyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı