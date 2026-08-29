Bahçeşehir'de motosiklet çarpışması: biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Kaza ve müdahale:

İstanbul'un Esenkent-Bahçeşehir yolunda sabah saat 08.00 sıralarında iki motosikletin çarpışması sonucu ağır bir kaza meydana geldi. İddiaya göre ara sokaktan caddeye çıkan 58 yaşındaki A.Ö., cadde üzerinde süratle gelen diğer motosikletle çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, A.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Çarpışma sonucu ağır yaralanan diğer motosikletli, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığının ifadesi:

Olayı gören İbrahim Efe, "İki motordan biri sağdan diğeri ise aşağıdan geliyordu. Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndan gelen motosikletli yaşlı birisiydi. Aşağıdan gelen de hızlı geliyordu. Yağmurla beraber yolda kaygandı ve çarpıştılar. Maalesef yaşlı adam hayatını kaybetti. Diğeri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı" şeklinde konuştu.

Soruşturma devam ediyor:

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın nedenleri, hız ve yol koşulları değerlendiriliyor; görgü ifadeleri ile teknik inceleme sonuçlarının bir arada değerlendirilmesi bekleniyor.

MOTOSİKLETLERİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ İSE AĞIR YARALANDI.