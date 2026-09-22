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bahçesinde ekmekle güven kazanan tilkiyle dostluk kurdu

Bartın'ın Köklü köyünde İsmail Yılmaz, bahçesine gelen tilkiye ekmek vererek zamanla dost oldu; anları telefon kamerasına kaydetti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Aslı Han

bahçesinde ekmekle güven kazanan tilkiyle dostluk kurdu

Bahçede beklenmedik misafir: tilkiyle kurulan bağ

Bartın'ın Ulus ilçesi Köklü köyünde yaşayan İsmail Yılmaz, evinin bahçesine ara sıra gelen tilkileri beslediğini, bir tilkinin özellikle yaklaştığını ve zamanla dostluk kurduklarını söyledi. Yılmaz, yabani hayvanı ekmek vererek beslediğini ve davranışlarını telefon kamerası ile kaydettiğini belirtti.

günlük ziyaretler:

Yılmaz, bahçeye gelen tilkinin kendisinden kaçmak yerine yemek aramaya devam ettiğini anlattı. Kameraya yansıyan görüntülerde tilkinin evin önünde yiyecek aradığı, Yılmaz'ın konuşmasına rağmen uzaklaşmadığı görülüyor.

doğa ile uyum:

Yılmaz, "Doğa ile iç içe yaşamak işte budur" diyerek hayvanlara zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz ayrıca, "Ara sıra bahçeme gelip yiyecek arıyor yaban hayvanları. Biz onları seviyoruz. Dün akşam da buradaydı tilki, bende ona ekmek veriyorum. Aslında onlara zarar vermememiz lazım" ifadelerini kullandı.

Bahçesine gelen tilki ile dost oldu

Bahçesine gelen tilki ile dost oldu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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