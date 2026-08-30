Bahçeye giren danasının kuyruğu baltayla kesildi, adli işlem başlatıldı

olayın gelişimi:

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Şeyhtımarı Mahallesi Muharremler Sokak'ta yaşayan Faike Ayder'e ait dana, iddiaya göre komşusu S.U.'nun bahçesine girdi. Olay yerinde bulunanlara göre S.U., komşulardan temin ettiği baltayla danasının kuyruğunu kesti.

Ayder, ahıra girdiğinde danasını kanlar içinde yerde yatarken bulduğunu belirtti. Durumu görünce önce yakınlarına ardından muhtara ve jandarmaya haber verdi. Olayın ardından Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

mahalle sakinlerinin anlatımları:

Olayı aktaran Ayder, bir hafta önce S.U.'nun kendisini tehdit ettiğini öne sürdü ve dananın yonca tarlasına girdiği gerekçesiyle daha önce tehdit edildiğini bildirdi. Ayder, dananın her tarafının kan içinde olduğunu ve kuyruğunun kopmuş halde olduğunu ifade etti.

Komşulardan Selma Çalık ise S.U.'nün kendisinden balta istediğini, verilen baltayı beğenmediğini ve yukarıdaki komşulardan başka bir balta alıp gittiğini söyledi. Selma Çalık, S.U.'nün "bu balta olmaz, işimi görmez" dediğini aktardı.

adli işlem ve şikayet süreci:

Faike Ayder'in şikâyeti üzerine bölge jandarmasına ve ilgili makamlara başvuru yapıldığı belirtildi. Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve S.U. hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Olayda zarar gören dana ve sahiplerinin beyanları soruşturma dosyasına yansırken, yetkililerin incelemeleri ve alınacak ifadelerin ardından sürecin nasıl ilerleyeceği netleşecek. Kamuoyuna yansıyan anlatımlarda susma ya da gecikme olmadan yetkililere bildirildiği ve yasal sürecin işletildiği vurgulanıyor.

SAKARYA'NIN KAYNARCA İLÇESİNDE BAHÇESİNE GİREN KOMŞUSUNUN DANASININ KUYRUĞUNU BALTAYLA KESTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN ŞAHIS HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNULDU. ŞAHIS HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.