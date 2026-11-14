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Bakan Bak Bayburt'ta cirit sahası açılışı ve tesis incelemeleri yapacak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 15 Kasım Pazar günü Bayburt’ta cirit sahası açılışına katılıp tenis kortu ve kayak tesisini yerinde denetleyecek.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bakan Bak Bayburt'ta cirit sahası açılışı ve tesis incelemeleri yapacak

Program detayları:

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 15 Kasım Pazar günü Bayburt’ta çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak. Bakan, 13.00'te Gümüşhane'den Bayburt’a hareket edecek ve etkinliklere katılmak üzere şehirde olacak.

Program akışı:

Program, saat 14.00'te düzenlenecek cirit sahası açılış töreniyle başlayacak. Ardından saat 15.00'te Yeni Şehir Parkı'nda yapımı süren tenis kortu inşaat alanı ziyaret edilecek ve saat 15.30'da Kop Kayak Tesisi'nde incelemeler yapılacak.

İnceleme noktaları:

Bakan Bak'ın programı, cirit sahası açılışı ve spor tesislerindeki ilerlemenin yerinde değerlendirilmesini amaçlıyor. Ziyaretlerin ardından Bakan, Bayburt programını tamamlayıp Rize'ye hareket edecek.

BAKAN BAK YARIN BAYBURT&#039;TA

BAKAN BAK YARIN BAYBURT'TA

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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