Bakan Bayraktar ile Ergün Atalay’dan madencilerin haklarına öncelik vurgusu

görüşmenin odağı: madencilerin hak ve mağduriyetleri:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay bir araya gelerek maden sektöründeki emekçilerin sorunlarını görüştü. Toplantı, Türk-İş Genel Merkez binasında gerçekleştirildi ve bakanlık temsilcilerinin katılımı ile yürütüldü.

toplantıda öne çıkan konular:

Görüşmede, madencilerin haklarının korunması ve mevcut mağduriyetlerin giderilmesi öncelikli başlık olarak ele alındı. Türk-İş temsilcileri, Nurettin Akçul aracılığıyla Doruk madencilik mağdurları ve Soma’daki üyeler dahil olmak üzere farklı grupların yaşadığı sorunları ayrıntılarıyla yetkililere iletti.

izleme ve çözüm süreci:

Taraflar, tartışılan sorunlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini ve madencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde kararlı adımlar atılacağını bildirdi. Türk-İş açıklamasında, süreçte desteğini sürdüren Bakan Bayraktar ile madencinin yanında duran Genel Başkan Ergün Atalay’a teşekkür edildi ve konfederasyonun hak mücadelesine devam edeceği vurgulandı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TÜRK-İŞ) GENEL BAŞKANI ERGÜN ATALAY İLE BİR ARAYA GELDİ.