Bakanlıkta görüşme gündemi:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören ve AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka'yı makamında kabul etti. Görüşmede, yurt dışında yaşayan vatandaşların ülkeye dönüşlerinde karşılaştıkları gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan düzenlemeler ele alındı.

Bakan Bolat, sosyal medya paylaşımında toplantıda değerlendirdikleri başlıklar arasında tatil dönemlerinde gümrük kapılarındaki personel sayısını üç katına çıkarma uygulamasıyla bekleme sürelerinin en aza indirilmesi, yurt dışından emekli vatandaşların taşıtları için Türkiye’de kalış süresinin 2+2 yıl olmak üzere toplam dört yıla uzatılması ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların taşıt kullanımına ilişkin şartların kolaylaştırılmasının bulunduğunu belirtti.

Alınan kararların öncelikleri:

Toplantıda üzerinde durulan öncelik, yurt dışındaki vatandaşların Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi ve ülkeye gelişlerinde karşılaştıkları işlem yükünün azaltılması oldu. Personel takviyesi ve düzenleme değişiklikleriyle özellikle yoğun dönemlerde sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun hafifletilmesi hedefleniyor. Ayrıca taşıtlarla ilgili düzenlemelerin uygulamada yerleşmesi için süreçlerin takip edilmesi kararlaştırıldı.

Koordinasyon ve devam eden çalışmalar:

Bolat, Bakanlık olarak bu tür düzenlemelerin hayata geçirilmesinde kararlılık vurgusu yaptı ve çalışmaların ilgili bakanlıklarla eş güdüm içinde sürdürüleceğini ifade etti. Ziyaret nedeniyle heyete teşekkür eden Bakan, yurt dışı Türk toplumunun taleplerinin çözümüne yönelik katkıların önemine işaret ederek, vatandaş beklenti ve ihtiyaçlarına göre yeni adımlar atılacağını aktardı.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ZAFER SARIKAYA VE AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEDA GÖREN VE AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ MERYEM GÖKA’YI MAKAMINDA KABUL ETTİ.