Bakan Çiftçi sahada: İstanbul ve Antalya’da sağanakla mücadele sürüyor

Bakan Çiftçi'nin açıklaması:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul ve Antalya'daki yoğun yağışlara karşı yürütülen çalışmaları anlattı. Çiftçi, vatandaşların güvenliğinin en öncelikli konu olduğunu vurguladı ve müdahale ekiplerinin sahada olduğunu belirtti.

Çiftçi paylaşımında doğrudan şu ifadeleri kullandı: "İstanbul ve Antalya’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların yol açtığı olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız."

Saha çalışmaları:

Çiftçi, çalışmaların AFAD koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek, ilgili kurum, kuruluş ve belediyelerin iş birliğiyle yürütülen saha faaliyetlerinin kapsamını açıkladı. Açıklamada İstanbul için 8 bin 392 personel ile 2 bin 246 araç ve iş makinesi, Antalya için ise bin 901 personel ile 872 araç ve iş makinesi ile çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Yetkililer gelen ihbarları titizlikle değerlendiriyor ve ihtiyaç duyulan her noktaya müdahale ediyor. AFAD ve yerel ekipler, su baskınları, taşkın riski ve altyapı hasarlarına yönelik acil müdahale hazırlıklarını sürdürüyor.

Uyarılar ve vatandaşlara çağrı:

Çiftçi ayrıca vatandaşlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD uyarılarını takip etme çağrısında bulundu. Paylaşımda, "Yarın ülkemizin büyük bir bölümünde olumsuz hava şartları bekleniyor. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD’ımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum," denildi.

Çiftçi, yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında" mesajını verdi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, "İSTANBUL VE ANTALYA’DA ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI OLUMSUZLUKLARA KARŞI TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ" DEDİ.