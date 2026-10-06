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Bakan Çiftçi’den teşekkür: Hatay’da hayat kurtaran polisin hızlı müdahalesi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay’da bilinci kapanan bebeği babasının kucağında motosikletle hastaneye yetiştiren görevli polise içten teşekkür etti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 20:03

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bakan Çiftçi’den teşekkür: Hatay’da hayat kurtaran polisin hızlı müdahalesi

Bakan Çiftçi'den teşekkür mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'da sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bebeğin, babasının kucağında motosikletle hastaneye yetiştirilmesi sırasında görev yapan polise teşekkür etti.

olay ve müdahale:

Bakan Çiftçi sosyal medya paylaşımında, 'Hatay’da sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bebeği, babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiştiren görev başındaki polis kardeşim, saniyelerin bile önem taşıdığı bir anda gösterdiğin hassasiyet ve hızlı müdahale için yürekten teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.

Bakanın açıklaması:

Çiftçi mesajında ayrıca, 'Bebeğimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Emniyet teşkilatımız, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlarken ihtiyaç duyduğu her an vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm polislerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin' dedi.

emniyet teşkilatına vurgu:

Paylaşımda, olaya müdahale eden memurun hızlı ve duyarlı davranışı öne çıkarılırken Emniyet teşkilatının vatandaşların yanında olmaya devam ettiği vurgulandı. Bakan Çiftçi, tüm polisleri fedakârlıkları için tebrik etti.

Bakan Çiftçi: &quot;Hatay’da bilinci kapanan bebeği hastaneye yetiştiren polis kardeşim, teşekkür...

Bakan Çiftçi: "Hatay’da bilinci kapanan bebeği hastaneye yetiştiren polis kardeşim, teşekkür ediyorum"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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