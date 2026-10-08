Bakan Çiftçi'den uyarı: Yunanistan suçlular için güvenli liman olmamalı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den iade ve iş birliği çağrısı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Atina'da Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmede, sınır ötesi suçlarla mücadele ve kolluk iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Çiftçi, görüşmenin başlangıcında 'Umut ediyorum ki, bugünkü görüşmemiz güvenlik ve kolluk iş birliği alanlarındaki iş birliğimizin güçlenmesi adına olumlu sonuçlar doğuracaktır' ifadelerini kullandı.

operasyonların sonuçları ve sayısal veriler:

Çiftçi, organize suçlarla mücadelede bu yılın başından itibaren yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntıları paylaştı. Buna göre toplam 1.741 operasyon yapıldı ve bu operasyonlarda 625 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 8.170 organize suç örgütü üyesi tutuklandı; uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ise 35.819 şahıs yakalandı. Bakan, bu başarılara rağmen mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.

iade süreçleri, mültecilik başvuruları ve bilgi paylaşımı:

Çiftçi, Yunanistan'da yakalanan bazı suç örgütü liderlerinin tutuklu olmalarına karşın örgütleriyle irtibata geçip eylemler gerçekleştirmeye devam ettiğini söyledi ve 'Yunanistan suçluların sığınağı olmasın' mesajını verdi. Bakan, iade süreçlerinde yaşanan aksamalara dair somut örnekler paylaştı: iade işlemleri tamamlanmak üzere iken Yunan tarafında devam eden yargılamalar veya son anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurular nedeniyle iadelerin iptal edildiğini aktardı. Bu durumların iade süreçlerinin öngörülebilirliğini olumsuz etkilediğini belirtti ve mevcut Geri Kabul Anlaşması hükümlerinin kullanılabileceğini, şartları oluşanlar için sınır dışı mekanizmasının uygulanabileceğini söyledi.

Ayrıca mültecilik başvurularının kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi için hızlı bilgi paylaşımının önemine dikkat çeken Çiftçi, bu noktada özellikle Interpol kanalı üzerinden etkin ve çabuk bilgi akışının sağlanmasını önerdi.

yeni nesil suç örgütleri ve terörle mücadele:

Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları etkin kullandığını, propaganda ve eleman kazanmada bu mecraların önem kazandığını vurguladı. Bu tür yapıların takibinde uluslararası iş birliğinin kritik olduğunu belirten Bakan, 'Hiçbir ülkenin suçla mücadelede tek başına sonuç alması mümkün değildir' dedi ve lider ile üyelerin yakalanarak iadelerinde hassasiyet beklediklerini ifade etti.

Terörle mücadeleye de değinen Çiftçi, PKK/PYD, DEAŞ, DHKP/C ve FETÖ gibi örgütlerle kararlılıkla mücadelenin sürdüğünü söyledi. FETÖ'nün mülteci statüsünün kötüye kullanılmasının da suç teşkil ettiğini belirterek, 'Siz dostlarımızdan beklentimiz FETÖ'nün gerçek yüzünü görerek mücadelemize destek vermeniz ve örgüt mensuplarını ülkemize iade etmeniz yönündedir' çağrısında bulundu.

Bakan Çiftçi konuşmasını, güvenlik alanında iş birliğinin artırılması gerektiğini ve artık hiçbir ülkenin diğerinin güvenliğini ilgilendiren bir alanda güvenli liman olmaması gerektiğini vurgulayarak tamamladı. Çiftçi, iade süreçlerinin hızlanması, anlık bilgi paylaşımı ve uluslararası koordinasyonun hem yeni hem de geleneksel suç örgütleriyle mücadelede belirleyici olacağını yineledi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, YUNANİSTAN’IN BAŞKENTİ ATİNA’DA YUNANİSTAN VATANDAŞI KORUMA BAKANI MİCHALİS CHRİSOCHOİDİS İLE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.