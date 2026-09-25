Bakan Ersoy Türkçeyi tarihimizin ve ortak kimliğimizin taşıyıcısı olarak tanımladı

Bakan Ersoy 94. Dil Bayramı'nda Türkçenin korunması ve yaşatılmasının önemine dikkat çekti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen 94. Dil Bayramı ve "Türk Diline Hizmet Ödülleri" töreninde yaptığı konuşmada Türkçenin bir lisan olmanın ötesinde milletin hafızası, kimliği ve ortak değerlerinin taşınması olduğunu belirtti. Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir" sözünü hatırlatarak dil konusunda tarihi sorumluluklara işaret etti.

Dil mirasının korunması ve tarihî adımlar:

Ersoy, 26 Eylül 1932'de toplanan Birinci Türk Dili Kurultayı'nın milli dilin korunması, zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Bakan, "Bugün bizlere düşen görev, bu kıymetli mirası çağın imkânlarıyla geleceğe taşımaktır" diyerek son dönemde yapılan çalışmalara atıf yaptı. Ayrıca, son 24 yılda kültür, sanat, eğitim ve kamu diplomasisi alanlarında Türkçenin dünyadaki görünürlüğünü artıran adımların atıldığını ifade etti.

Uluslararası yaygınlık ve ortak çalışmalar:

Konuşmasında Yunus Emre Enstitüleri ve TİKA aracılığıyla Türkçenin dünya genelinde yaygınlaştığını, Tokyo'dan Washington'a kadar birçok ülkede gençlerin Türkçe öğrendiğini söyledi. Ersoy, ecdat yadigârı eserlerin, Orhun Abideleri Müzesi'nden Balkanlardaki medreselere kadar ayağa kaldırıldığını belirterek, İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, fikirde, işte birlik" ülküsünün bugün Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında somutlaşan iş birlikleriyle güçlendiğini aktardı. Ortak Türk Alfabesi konusunda sağlanan mutabakatı ise ortak gelecek ideali açısından anlamlı bir adım olarak nitelendirdi.

Dijital çağda korunma çağrısı ve ödüller:

Bakan Ersoy, sosyal medya dili ve yabancı kavramların kontrolsüz kullanımının dil için tehdit oluşturduğunu belirterek, ailelerden okullara, medyaya ve kamu kurumlarına kadar herkesin Türkçeyi doğru, güzel ve özenli kullanma sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. Törende Türkçeye ömrünü adamış isimlere verilen "Türk Diline Hizmet Ödülleri"nin, emeklerin hürmet nişanesi olduğunu ifade etti. Ödül alanlar arasında Doç. Dr. Menent Shukrieva, Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun, Türkmeneli Televizyonu ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yer aldı. Programa ayrıca Türk Dil Kurumu Başkanı Osman Mert ve Yüksek Kurum Başkanı Derya Örs katıldı.

Orzax gıda takviyesi kategorisinde Türkiye’nin en itibarlı markası seçildi

MediaCat ve Veri Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye İtibar Araştırması'nda, araştırmacı Bekir Ağırdır liderliğindeki çalışma sonuçlarına göre Orzax gıda takviyesi kategorisinde "Türkiye’nin en itibarlı markası" seçildi. Araştırma, Türkiye’yi temsilen 6 bin 400 katılımcıyla yapıldı ve iki aşamalı metodolojiyle yürütüldü.

Araştırma yöntemi ve sonuç:

Çalışmada ilk aşamada açık uçlu sorularla her sektörde tüketicinin aklına ilk gelen markalar belirlendi; ikinci aşamada finalistler farklı bir katılımcı grubunca güven, saygı, kalite ve sosyal sorumluluk boyutlarında değerlendirildi. Orzax, bu değerlendirmede gıda takviyesi kategorisinde en yüksek itibar skorunu alarak ödülün sahibi oldu. İtibar Zirvesi'nde Orzax'ın bilim, kalite ve güven odağında şekillenen itibar yolculuğu panelle ele alındı.

Şirket yetkililerinin açıklamaları ve hedefler:

Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu, itibarın zaman içinde doğru işlerin sonucu olduğunu söyleyerek "Güven talep edilmez, hak edilir" ifadesini kullandı. Alimoğlu, sağlıkta itibarın bilimsel güvenilirlikle doğrudan ilişkili olduğunu; hammadde seçiminden üretim standartlarına, bilimsel çalışmalardan tüketiciye verilen bilgiye kadar tutarlılığın önemini vurguladı. Teknolojinin karar süreçlerini etkilemesine rağmen sorumluluğun kuruma ait olmaya devam ettiğini belirtti.

Orzax Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Müge Turan ise markanın uzun vadeli büyüme stratejisinin kaliteden ödün vermemek üzerine kurulu olduğunu söyledi. Turan, Orzax'ın sekiz yıldır Türkiye pazar lideri olduğunu, üretim ve Ar-Ge süreçlerini mevzuatın ötesinde kalite yönetimiyle sürdürdüğünü ve bugün 50'den fazla ülkeye ürün taşıdıklarını aktardı. Şirketin 2030 hedefi dünyanın ilk 10'u, 2035 hedefi ise ilk 5 gıda takviyesi şirketi arasında yer almak olarak açıklandı.

Her iki etkinlik de, dil ve sağlık alanlarında sürdürülen çalışmaların kamu ve özel sektör iş birliğinde nasıl somut sonuçlar verdiğini göstermesi açısından öne çıktı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY