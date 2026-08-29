Bakan Ersoy'dan 30 ağustos mesajı: istikbal meşalesi nesillere taşınıyor

mesajın özeti:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda milletin bağımsızlık mücadelesinin bugün de süren bir ülkü olduğunu belirtti ve bu ruhun gelecek nesillere taşınacağına dikkat çekti.

kurtuluş savaşının dönüm noktaları:

Ersoy mesajında, işgal altındaki vatan topraklarının milletin kararlılığıyla savunulduğunu hatırlatarak tarihî süreçlere değindi. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışıyla başlayan örgütlenmenin, 'Ya İstiklal! Ya Ölüm!' iradesiyle yekvücut bir mücadeleye dönüştüğünü; bunun 30 Ağustos 1922’de zaferle taçlandığını vurguladı. Mesajda Gazi’nin 'Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!' emrine de yer verildi.

istikbal meşalesi ve güncel sorumluluk:

Bakan Ersoy, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasıyla birlikte 104 yıl önce fiilî işgalin bertaraf edildiğini ve istiklâlin sağlandığını belirtti. Bugün atılan her adımın, yürütülen projelerin ve yapılan eserlerin arkasında o dönemde ateşlenen istikbal meşalesinin taşıyıcısı olma bilincinin bulunduğunu kaydetti. Dünya döndükçe bu bilincin nesiller boyunca korunacağını ifade eden Ersoy, mücadelenin hiçbir safhasından ödün verilmeyeceğini söyledi.

Mesajın son bölümünde Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin önemine değinen bakan, Kurtuluş Savaşı’nın başkomutanı ve Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, milli ve manevi varlığımız için canlarını veren aziz şehitler ile ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti. Ersoy, aziz milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en büyük gururla kutladı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, 30 AĞUSTOS SEBEBİYLE MESAJ YAYIMLADI.