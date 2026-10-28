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Bakan Ersoy'dan cumhuriyetin 103. yılına kutlama ve sorumluluk vurgusu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyetin 103. yılı vesilesiyle birlik, milli egemenlik ve kültürel mirasın korunmasına vurgu yaptı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bakan Ersoy'dan cumhuriyetin 103. yılına kutlama ve sorumluluk vurgusu

Bakan Ersoy'dan 29 Ekim mesajı:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Cumhuriyetin milli egemenlik, birlik ve beraberlik açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Tarihten bugüne vurgular:

Ersoy, Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasından Cumhuriyetin ilanına uzanan süreci hatırlatarak tarihsel bağa dikkat çekti ve şu ifadeleri paylaştı:

"Türk tarihi şanlı zaferlerle doludur. Bir asrı aşkın süre önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, her türlü yokluk ve zorluğa rağmen işgal güçlerine karşı kahramanca savaşmış; bu destansı mücadele, 30 Ağustos 1922’de büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu büyük zafer, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmıştır. Bugün bizler, Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz."

Kültürel miras ve gelecek hedefleri:

Mesajında Cumhuriyetin korunmasının ortak sorumluluk olduğuna işaret eden Ersoy, bunun yalnızca bir yönetim biçimi olmayıp milli egemenlik ve birlik için en güçlü teminatlardan biri olduğunu belirtti:

"Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; milli egemenliğimiz ile birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatlarından biridir. Bu büyük mirası korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarına da değinen Ersoy, bakanlığın kültürel mirası koruma, kültür ve sanatın toplumla buluşturulması ve Cumhuriyetin ikinci yüzyılında daha güçlü bir gelecek inşa etme hedefiyle hareket ettiğini vurguladı ve şunları ekledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültürel mirasımızı korumak, kültür ve sanatı toplumumuzun her kesimiyle buluşturmak ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla çalışıyoruz."

Ersoy mesajını, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Milli Mücadele kahramanları ve şehitleri anarak, gazilere şükranlarını sunup şu sözlerle tamamladı:

"Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı gönülden kutluyorum."

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, CUMHURİYETİN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, CUMHURİYETİN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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