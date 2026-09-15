Bakan Göktaş Denizli'de evlilik kredisinden yararlanan çiftin nikahını kıyacak

Bakan Göktaş'ın Denizli programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret için 16 Eylül Çarşamba günü Denizli'yi ziyaret edecek. Havayolu ile gelmesi planlanan Bakan Göktaş, valilikteki açılış ve temasların ardından saat 11.00'de AK Parti İl Binasında partililerle bir araya gelecek.

Program takvimi:

Valilikteki resmi programın tamamlanmasının ardından Bakan Göktaş, AK Parti Denizli teşkilatı ile ülke gündemi ve bakanlığın çalışmaları hakkında bilgilendirme yapacak. Ziyaret kapsamında partinin yöneticileriyle görüşmeler, ayrıca şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmesi beklenen bir vefa buluşması da yer alıyor. Program akışında üye hane ziyaretleri de bulunuyor.

Nikah töreni ve gençlik buluşması:

Bakan Göktaş, program çerçevesinde evlilik kredisinden yararlanmış bir çiftin nikah merasimine iştirak ederek nikahı kıyacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilecek 'Söz Gençlikte Programı' ile Denizli'deki çalışma ziyareti sonlandırılacak.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, partilileri buluşmaya davet ederek partili katılımını teşvik etti ve 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile buluşmak üzere partililerimizi AK Parti İl Başkanlığımıza davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, 16 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ DENİZLİ’YE GELEREK AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANLIĞI’NDA PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELECEK.