Bolu Yedigöller'de bulunan çocuklar sonrası bakanın açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu Yedigöller bölgesinde kaybolan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunmasının ardından yaşadığı duyguları ve yürütülen çalışmaları paylaştı. Bakan Göktaş, olayın ilk anlarından itibaren hem ailenin hem de kurumların yaşadığı endişeyi ve sevinci dile getirdi.

Bakanın duyguları:

Bakan Göktaş, "Öncelikle anne olarak çok etkilendim, onlar bizim evlatlarımız, onlara kendi çocuklarımız gibi bakıyoruz, bize emanetler" diyerek sorumluluk hissini vurguladı. Göktaş, çocukların bulunmasının hem kendilerini duygulandırdığını hem de büyük bir mutluluk verdiğini belirtti: "Onların gözyaşlarına ben dayanamıyorum, evlatlarımıza kavuştuk." Bakan ayrıca, "Biz çok heyecanlıyız ve duygularımızı yaşıyoruz, onlar bizim evlatlarımız. Onları bulmanın kendi evladımızı bulmaktan hiçbir farkı yok" ifadelerini kullandı.

Arama-kurtarma sürecine dair detaylar:

Göktaş, çocukların araçla geri dönüş yolundan farklı ve daha hızlı bir güzergâhı tercih edip o yolda çamura saplandıklarını anlattı. Bakan, çocukların ayakkabılarının çamur içinde olduğunu ve çoraplarının ıslanmaması için ayaklarına poşet bağladıklarını aktararak, bu durumun çocukların azmini gösterdiğini söyledi. Ayrıca bakım personelinin akünün bitmemesi için çaba sarf ettiğini ve bunun görünme açısından önemli olduğunu belirtti.

Arama çalışmalarına ilişkin olarak Göktaş, izlerin Yığılca yolunda takip edilip ekiplerin buradan ulaşmasıyla cesaret bulduklarını ifade etti. Kocaeli Valiliği'nden gelen haberin ardından devletin tüm kurumlarının ivedilikle intikal ettiğini vurgulayan Bakan, "Burada tek bir çocuğumuzun saçının teline zarar gelmesin diye seferber olduk" dedi.

Bakan, sürecin karanlık çöktüğünde endişe yarattığını ancak çocukların "devletimiz bizi arıyordur" duygusuyla umudunu koruduklarını aktardı. "Bulundu haberi geldiğinde birbirimize sarıldık" sözleriyle ekiplerin ve ailelerin yaşadığı rahatlamayı anlattı.

Göktaş, olayın hem duygusal hem de kurumsal boyutunu sık sık vurgulayarak, devlet korumasındaki çocukların güvenliğine ilişkin sorumluluğun ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

BOLU YEDİGÖLLER BÖLGESİNDE KAYIP OLAN ÇOCUKLARIN BULUNMASININ ARDINDAN YAŞADIĞI MUTLULUĞU DİLE GETİREN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, "BİZ ÇOK HEYECANLIYIZ VE DUYGULARIMIZI YAŞIYORUZ, ONLAR BİZİM EVLATLARIMIZ. ONLARI BULMANIN KENDİ EVLADIMIZI BULMAKTAN HİÇBİR FARKI YOK. ONLARIN KORKMA HALİ BİZİ DAHA ÇOK KORKUTTU. ‘BULUNDU' HABERİ GELDİĞİNDE BİRBİRİMİZE SARILDIK. ONLARIN GÖZYAŞLARINA BEN DAYANAMIYORUM, EVLATLARIMIZA KAVUŞTUK" DEDİ.