Bakan Göktaş ile Foça belediye başkanı Fıçı hizmet gündemini ele aldı

Bakan Göktaş ve Foça belediye başkanı Fıçı bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Foça belediye başkanı Saniye Bora Fıçı ile bakanlıkta görüşme gerçekleştirdi.

"Foça Belediye Başkanımız Sayın Saniye Bora Fıçı ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Foça’da hayata geçirilecek hizmetleri ve vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirdik. Sayın başkanımıza nazik ziyareti için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum"

görüşmede neler konuşuldu:

Toplantıda, Foça’da hayata geçirilecek hizmetler ile vatandaşların ilettiği taleplerin değerlendirmesi yapıldı. Bakan Göktaş’ın sosyal medya paylaşımında aktardığı ifadeler, görüşmenin öncelikli konularını doğrudan yansıtıyor ve yerel hizmet planlamasına odaklandığını gösteriyor.

toplantının sonucu ve mesaj:

Görüşme sonrası bakanın teşekkür mesajı öne çıktı; hem bakanlık hem de belediye açısından Foça’ya ilişkin hizmet ihtiyaçlarının tartışıldığı açıklandı. Toplantı, yerel taleplerin ilgili mercilerce değerlendirileceğine dair bir iletişim niteliği taşıdı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, FOÇA BELEDİYE BAŞKANI SANİYE BORA FIÇI İLE BİR ARAYA GELDİ.