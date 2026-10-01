Dolar 49,0947 +0,16%
Euro 55,3036 -0,43%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.636,04 +0,42%
EUR/USD 1,1246 -0,78%
Brent Petrol 102,28 +4,34%
--°

Bakan Göktaş ile Foça belediye başkanı Fıçı hizmet gündemini ele aldı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Foça belediye başkanı Saniye Bora Fıçı ile bakanlıkta görüşerek Foça’daki hizmet projelerini ve vatandaş taleplerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Bakan Göktaş ile Foça belediye başkanı Fıçı hizmet gündemini ele aldı

Bakan Göktaş ve Foça belediye başkanı Fıçı bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Foça belediye başkanı Saniye Bora Fıçı ile bakanlıkta görüşme gerçekleştirdi.

"Foça Belediye Başkanımız Sayın Saniye Bora Fıçı ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Foça’da hayata geçirilecek hizmetleri ve vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirdik. Sayın başkanımıza nazik ziyareti için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum"

görüşmede neler konuşuldu:

Toplantıda, Foça’da hayata geçirilecek hizmetler ile vatandaşların ilettiği taleplerin değerlendirmesi yapıldı. Bakan Göktaş’ın sosyal medya paylaşımında aktardığı ifadeler, görüşmenin öncelikli konularını doğrudan yansıtıyor ve yerel hizmet planlamasına odaklandığını gösteriyor.

toplantının sonucu ve mesaj:

Görüşme sonrası bakanın teşekkür mesajı öne çıktı; hem bakanlık hem de belediye açısından Foça’ya ilişkin hizmet ihtiyaçlarının tartışıldığı açıklandı. Toplantı, yerel taleplerin ilgili mercilerce değerlendirileceğine dair bir iletişim niteliği taşıdı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, FOÇA BELEDİYE BAŞKANI SANİYE BORA FIÇI İLE...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, FOÇA BELEDİYE BAŞKANI SANİYE BORA FIÇI İLE BİR ARAYA GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yunanistan BM dönem başkanlığıyla yapay zeka ve deniz güvenliğini öne çıkarıyor
images

Bahçeli'den erken seçim yorumu: zamanı gelince karar verilmeli
images

Bahçeli ile DEM Parti heyeti gündemi değerlendirdi
images

Kurtulmuş uyarısı: protesto olabilir ama nezaket sınırı aşılmamalı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Birecik'te çarpışma: hurdaya dönen araçtan 1 ölü, 7 yaralı

Birecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Aksaray yollarında jandarma üç kollu denetim

Trabzonspor hazırlık maçında son dakikada golle yenildi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı