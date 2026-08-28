Bakan Göktaş Mardin’de aktif yaşam merkezi açılışına katıldı ve destek merkezini ziyaret etti

ziyaret programı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin'de bir dizi ziyaret ve programa katıldı. Gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikler arasında kurum incelemeleri, açılış töreni ve yerel teşkilat ziyareti yer aldı.

açılış töreni ve merkez incelemesi:

Bakan Göktaş, ilk olarak tamamlanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezinin açılış törenine katıldı. Törende İl Müftüsü Enver Türkmen dua okudu. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Göktaş ve beraberindekiler merkezde incelemelerde bulundu.

13 Mart kadın ve aile destek merkezi ziyareti:

Göktaş, programın devamında 13 Mart Kadın ve Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve yerinde değerlendirmelerde bulundu.

parti görüşmesi:

Günün son bölümünde Bakan Göktaş, AK Parti İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüştü. Yapılan görüşmede yerel çalışmalar ve ziyaret programına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

BAKAN GÖKTAŞ, MARDİN'DE ÇEŞİTLİ ZİYARETLERDE BULUNDU