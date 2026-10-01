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Bakan Göktaş'tan 1 ekim çağrısı: büyükleri arayalım, ziyaret edelim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde büyükleri arama, ziyaret etme ve sohbet etme çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bakan Göktaş'tan 1 ekim çağrısı: büyükleri arayalım, ziyaret edelim

Bakan Göktaş'ın 1 Ekim çağrısı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü anımsattı ve toplumun bu güne hassasiyetle yaklaşması çağrısında bulundu.

Bakan Göktaş, mesajında kültürel değerlere vurgu yaparak, "Bizim kültürümüzde sofranın baş köşesi büyüklerimizindir. Pusulamız, kutup yıldızımız yine ailemizin büyükleridir." ifadelerini kullandı.

Kültürel vurgu:

Açıklamada, büyüklerin tecrübelerinden ve hayır dualarından ne kadar yararlandığımızın altı çizilirken, onların da bizden gelecek bir telefon ve bir güzel söze ihtiyaç duyduğu hatırlatıldı.

Çağrı ve öneriler:

Bakan Göktaş, vatandaşlara doğrudan çağrıda bulunarak, "Gelin bugün çınarlarımızı arayalım, ziyaret edelim, sohbet edelim. Evdeki ve bakım merkezlerindeki büyüklerimizi unutmayalım. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlu olsun" dedi ve günün anlamına uygun davranılması gerektiğini belirtti.

Bakan Göktaş: &quot;1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlu olsun&quot;

Bakan Göktaş: "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlu olsun"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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