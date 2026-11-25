Ekranın dili, toplumun sesi: RTÜK panelinde çağrı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Girişimci Anadolu Kadınları Derneği iş birliğinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen "Ekranın Dili, Toplumun Sesi: Medya, Kadın ve Toplumsal Sorumluluk" panelinin açılışı TOBB Konferans Salonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ın katılımıyla yapıldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, medyanın yaptığı tercihlerin toplumun algılarını şekillendirdiğini ve bu nedenle yayıncılığın toplumsal sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Medyanın sorumluluğu ve şiddetin önlenmesi:

Bakan Göktaş, şiddetin yalnızca hukuki veya sosyal müdahalelerle çözülemeyeceğini; ayrımcılığı besleyen düşünce kalıplarının ve şiddeti normalleştiren kabullerin dönüşümünün gerekli olduğunu söyledi. "Şiddetin önlenmesi, ayrımcılığı besleyen düşünce kalıplarının ve şiddeti normalleştiren toplumsal kabullerin dönüşümünü gerektirir" sözleriyle medyanın bu dönüşümdeki belirleyici etkisine işaret etti. Göktaş, ekranlardaki dilin şiddeti sıradanlaştıran bir üsluba dönüşmemesi gerektiğini; aksine güçlü bir duruş ve toplumsal duyarlılık içermesini istediklerini belirtti.

Televizyon dizilerinden reklam ve haber diliyle dijital platformlara kadar uzanan yayın ekosisteminin, milyonlarca insanın düşünce ve davranışlarını şekillendirdiğini hatırlatan Bakan, "Bir haberin dili, bir dizinin kurgusu, bir reklamın verdiği mesaj, milyonlarca insanın düşüncesini... doğrudan etkiliyor" diyerek sorumlu haberciliğin önemini vurguladı. Bu bağlamda medyanın doğruluk, mahremiyet ve toplum hassasiyetini gözeten bir yayıncılık anlayışını benimsemesi gerektiğini söyledi.

Kadınların görünürlüğü ve ilişkilerde saygı:

Bakan Göktaş, ekranlarda kadın karakterlerin güçlü ve etkin rollerde yer almasının önemine dikkat çekti: "Bilimden sanata, siyasetten ekonomiye kadar kadınların başarılarını yansıtan yayınların çoğalmasını arzu ediyoruz. Çünkü her başarı hikayesi, başka bir kadına ilham verebilir." Bu yaklaşımın özellikle genç kızların kendi potansiyellerini keşfetmesi ve geleceğe güvenle bakması için kritik olduğunu belirtti.

Ayrıca Göktaş, yapımlarda sevgi, empati ve sorumluluk bilincinin öne çıkarılmasının; kadın-erkek ilişkilerinde saygı, güven ve karşılıklı anlayışın temsil edilmesinin çocukların ve gençlerin değer yargılarını etkilediğini vurguladı. Ekranlarda sunulan ilişki biçimlerinin toplumun genel değer yargılarına yansıdığını belirterek, bu tür içeriklerin yaygınlaşmasını önemsediklerini ifade etti.

Dijital dönüşüm, eğitim ve önleyici politikalar:

Göktaş, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin medya etkisini çevrimiçi dünyada yeni bir boyuta taşıdığını belirtti. Dijital platformların kadınların kendini ifade etmesine ve ekonomik hayata katılmasına fırsat sunduğunu kaydeden Bakan, bu imkanların güvenle kullanılabilmesi için kişisel verilerin, mahremiyetin ve kişilik haklarının korunmasının vazgeçilmez olduğunu söyledi. Özellikle yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemelerin dijital içeriklerin güvenilirliği konusunda yeni tedbirleri zorunlu kıldığını ifade etti.

Bakanlık olarak dijital risklere karşı koruyucu ve önleyici hizmetlerin genişletildiğini belirten Göktaş, bu alanda yürütülen eğitim ve güçlendirme çalışmalarına işaret etti. Turkcell ve KADEM iş birliğiyle yürütülen "Kadınlar için Yapay Zeka ve Dijital Güçlenme" programı örneğini hatırlatan Göktaş, teknolojinin kadınların bilgiye erişimini, üretim gücünü ve yaşamın tüm alanlarına katılımını destekleyen bir imkan olduğuna inandıklarını söyledi. Amaçlarının kadınların dijital dönüşümü şekillendiren güçlü aktörler arasında yer almasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Ayrıca Göktaş, üniversitelerde iletişimcilerle buluşmalar ve eşitlik odaklı seminerlerle yeni nesil gazetecilerin kadınların başarılarını görünür kılacak bir mesleki anlayış kazanmaları için çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Politikaların, teknolojik gelişmeler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre güncellendiğini, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi bir devlet politikası haline getiren liderlik iradesinin bu adımları desteklediğini belirtti.

Konuşmasını, medyanın kadınların sesini, emeğini ve başarılarını toplumun her kesimine ulaştıran bir anlayışı güçlendirme çağrısıyla tamamlayan Göktaş, "Kadının sesinin güçlü olduğu bir ekran, şiddetin sesinin hiç duyulmadığı bir topluma giden yolun ilk adımıdır" mesajını paylaştı. Bakanlık, kamu kurumları, medya ve sivil toplum arasında iş birliğini derinleştirerek 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu kapsamında şiddetsiz yaşam kültürünü geleceğe taşımaya devam edeceğini açıkladı.

RTÜK, dernekler ve eğitim programları aracılığıyla medyanın diline dönük bu çağrı, hem yayıncılara hem de içerik üreticilere sorumluluklarını hatırlatıyor; toplumun ortak bilinci ve koruyucu politikalarla desteklenen uzun vadeli dönüşümün önemini öne çıkarıyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, "BİLİMDEN SANATA, SİYASETTEN EKONOMİYE KADAR KADINLARIN BAŞARILARINI YANSITAN YAYINLARIN ÇOĞALMASINI ARZU EDİYORUZ. ÇÜNKÜ HER BAŞARI HİKAYESİ, BAŞKA BİR KADINA İLHAM VEREBİLİR" DEDİ.