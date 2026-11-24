Kabul programı:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla MSB bünyesinde görev yapan öğretmen personelle bir araya geldi.

Toplantıda, görev yapan öğretmenlerin günü kutlandı. Kabulde MSB Personel Genel Müdürü Cüneyt Epcim de yer aldı.

Vurgu ve teşekkür:

Bakan Güler, buluşmada öğretmen personelin mesleki katkılarına ve özverilerine işaret ederek, onların emekleri için teşekkür etti.

Kurumsal çerçeve:

Etkinlik, 24 Kasım kapsamındaki kutlamalar arasında gerçekleştirildi ve MSB bünyesindeki eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çekildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) BÜNYESİNDE GÖREVLİ ÖĞRETMEN PERSONEL İLE BİR ARAYA GELDİ.