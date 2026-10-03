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Bakan güler ve komuta kademesi TEKNOFEST'te gençlerle buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan programının ardından Şanlıurfa'da TEKNOFEST alanını gezip gençler ve bölge halkıyla bir araya geldi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Taylan Polat

Bakan güler ve komuta kademesi TEKNOFEST'te gençlerle buluştu

TEKNOFEST ziyaretinde saha turu:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan programını tamamlayarak Şanlıurfa'ya geçti ve TEKNOFEST alanında stantları gezdi. Ziyaret, savunma ve teknoloji odaklı sergilerin yer aldığı alanda gerçekleşti.

Komuta kademesiyle saha turu:

Bakan Güler'e ziyaret sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan eşlik etti. Heyet, alanı adım adım dolaşarak sergilenen teknolojiler ve stantlar hakkında bilgi aldı.

Gençlerle buluşma ve paylaşılan bilgiler:

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şanlıurfalı gençler ve yöre halkıyla bir araya gelindiği; Savunma Sanayisi Başkanı Haluk Görgün ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan da TEKNOFEST ve sergilenen teknolojilere ilişkin bilgi alındığı belirtildi. Ziyaret, hem tanıtım hem de yerel katılımla teknolojilerin değerlendirilmesine zemin oluşturdu.

Program, Azerbaycan temaslarının ardından gerçekleştirilen ziyaretlerle sürdü; yetkililer TEKNOFEST alanındaki temasların ardından geri dönüş ve takip süreçlerine devam edeceklerini bildirdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, AZERBAYCAN PROGRAMINI TAMAMLAYARAK TEKNOFEST İÇİN ŞANLIURFA’YA...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, AZERBAYCAN PROGRAMINI TAMAMLAYARAK TEKNOFEST İÇİN ŞANLIURFA’YA GEÇTİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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