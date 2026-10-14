Bakan Hakan Fidan Bakü'de CICA zirvesinde bağlantısallık, barış ve dijital dönüşüm

Bakan Fidan Bakü'ye geliş ve programı:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Yedinci Toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Fidan, Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Qayıbov tarafından karşılandı. Bakan, zirvede katılımcılara hitap edecek ve mevkidaşlarıyla çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek.

CICA zirvesinin ana gündem maddeleri:

Zirve, CICA dönem başkanı Azerbaycan ev sahipliğinde "Asya’da Daha Güçlü CICA, Bağlantısallık, Dijitalleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma" temasıyla düzenleniyor. Toplantıda üye devletler, gözlemci ülkeler ve CICA ortağı uluslararası kuruluşların temsilcileri bir araya gelecek. Zirvede sonuç belgesi niteliğindeki Bakü Deklarasyonu ile "İş Güvenliği ve Sağlığı Alanında İşbirliğine İlişkin Açıklama"ın kabul edilmesi ve Laos’un CICA’ya katılımının ilan edilmesi öngörülüyor.

Filistin meselesi ve İsrail eleştirileri:

Bakanlık kaynaklarına göre Fidan'ın konuşmasında ve ikili temaslarında İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Filistin meselesine geniş yer ayrılacak. Fidan'dan, İsrail'in Gazze'de devam eden uygulamalarını soykırım iddiası bağlamında eleştirerek, insani yardımların ulaştırılmasının engellenmesi ve Filistin halkının ağır yaşam koşullarına mahkûm edilmesine dikkat çekmesi bekleniyor. Ayrıca Fidan'ın, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim politikalarının ve ilhak eğilimlerinin bölgedeki kalıcı barışın önündeki önemli engellerden biri olduğunu vurgulayarak iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı barış için uluslararası baskının artırılması çağrısını yinelemesi öngörülüyor.

Ekonomik bağlantısallık ve iş birliği projeleri:

Fidan'ın zirvede, küresel krizler ve jeopolitik gelişmeler ışığında istişare, uzlaşı ve bölgesel sahiplenmeye dayalı ortak çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor. Türkiye'nin destek verdiği Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerinin bölgesel istikrar ve ekonomik refaha katkıları öne çıkarılacak; Orta Koridor Girişimi ile Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin uyumlaştırılmasının bağlantısallığı artıracağı belirtilecek.

Zirve kapsamında ekonomi, ticaret, enerji, bağlantısallık ve teknoloji alanlarında CICA çatısı altında somut adımlar atılması gerektiği, etkin çok taraflı diplomasinin korunup güçlendirilmesinin önemine işaret edilecek.

Dijital dönüşüm, yapay zeka ve iklim gündemi:

Bakan Fidan'ın konuşmasında dijital dönüşüm ve yapay zeka gibi gelişmekte olan teknolojilere ilişkin Türkiye'nin yaklaşımı da yer alacak. Yeni teknolojilerin insan odaklı, güvenilir ve dijital egemenliğe saygılı bir çerçevede geliştirilmesinin, ayrıca eşit erişim ilkesi temelinde şekillenmesinin önemi vurgulanması bekleniyor.

Sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele konuları da gündemde olacak. Fidan'ın, güçlü siyasi irade ve somut adımlar çağrısı yapması, ayrıca Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ev sahipliği ve başkanlığı çerçevesinde kırılgan bölgelere yönelik çabalarını sürdüreceğini belirtmesi planlanıyor.

Zirvenin sonuçları arasında beklenen belgelerin kabulü, Laos’un üyeliğinin ilanı ve bölgesel iş birliğini güçlendirecek siyasi mesajların öne çıkması bekleniyor. Fidan'ın hem çok taraflı zeminde hem de ikili görüşmelerde bu öncelikleri savunması öngörülüyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I TEMSİLEN KATILACAĞI ASYA’DA İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER KONFERANSI (CICA) DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI KONSEYİ YEDİNCİ TOPLANTISI KAPSAMINDA AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BAKÜ’DE AZERBAYCAN GENÇLİK VE SPOR BAKANI FERİD QAYIBOV TARAFINDAN KARŞILANDI.