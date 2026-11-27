TBMM plan ve bütçe komisyonunda bütçe ve raporların görüşülmesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Oturumda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı ve ilgili birimlerin 2027 yılı bütçeleri, 2025 yılı kesin hesapları ve Sayıştay raporları görüşüldü. Toplantıda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın hesapları da ele alındı.

Komisyon oturumunda söz düellosu:

Sunumun ardından söz alan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, COP31 organizasyonunda yaşananları gündeme getirerek,

TİP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SERA KADIGİL