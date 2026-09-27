Bakan Memişoğlu: inovasyonla Türkiye'yi küresel sağlıkta söz sahibi yapma hedefi

ABD programı ve bakanın mesajı:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, San Francisco, Washington D.C. ve New York'u kapsayan ABD temaslarının ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye'yi küresel sağlık alanında daha güçlü bir merkez haline getirme hedefinin sürdüğünü bildirdi. Bakan, ülkenin sağlık altyapısının bilim, teknoloji ve inovasyon ile güçlendirileceğini vurguladı.

San Francisco'da odak:

San Francisco ziyaretinde, dünyanın önde gelen biyoteknoloji ve araştırma merkezlerinde bilim insanlarıyla bir araya gelinerek kanser ve hücresel tedaviler alanındaki çalışmalar değerlendirildi. Bakan Memişoğlu ayrıca sahada robotik cerrahi teknolojilerini yerinde inceleyerek, bu teknolojilerin sağlık sistemine entegrasyonu ve yerli iş birliklerinin geliştirilmesi konularında bilgi aldı.

Washington D.C. ve New York temasları:

Washington D.C.'de, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ile bir araya gelinerek küresel sağlık gündemi ve ülkeler arasındaki stratejik iş birliği imkanları ele alındı. New York programında ise Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler programlarına eşlik eden Memişoğlu, BM Pandemilere Hazırlık Zirvesi nde Türkiye'nin küresel sağlık vizyonunu paylaştı.

Bakan Memişoğlu, ziyaretlerin verimli geçtiğini belirterek, sağlıkta yerli ve uluslararası iş birliğini genişletme, ileri teknolojiyi uygulamaya alma ve araştırma kapasitelerini artırma yönündeki adımların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Memişoğlu'nun açıklamasında, San Francisco, Washington D.C. ve New York'taki temasların; ülkenin bilimsel kapasitesinin ve yenilikçi yaklaşımlarının uluslararası platformlarda güçlendirilmesine katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Bakan Memişoğlu: "Ülkemizi küresel sağlık alanında daha güçlü bir merkez haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"