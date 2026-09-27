Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7868 +0,21%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Bakan Memişoğlu: inovasyonla Türkiye'yi küresel sağlıkta söz sahibi yapma hedefi

Memişoğlu, ABD temaslarında biyoteknoloji, hücresel tedaviler ve robotik cerrahi çalışmalarıyla Türkiye'yi küresel sağlıkta güçlendirme kararlılığını açıkladı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 18:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bakan Memişoğlu: inovasyonla Türkiye'yi küresel sağlıkta söz sahibi yapma hedefi

ABD programı ve bakanın mesajı:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, San Francisco, Washington D.C. ve New York'u kapsayan ABD temaslarının ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye'yi küresel sağlık alanında daha güçlü bir merkez haline getirme hedefinin sürdüğünü bildirdi. Bakan, ülkenin sağlık altyapısının bilim, teknoloji ve inovasyon ile güçlendirileceğini vurguladı.

San Francisco'da odak:

San Francisco ziyaretinde, dünyanın önde gelen biyoteknoloji ve araştırma merkezlerinde bilim insanlarıyla bir araya gelinerek kanser ve hücresel tedaviler alanındaki çalışmalar değerlendirildi. Bakan Memişoğlu ayrıca sahada robotik cerrahi teknolojilerini yerinde inceleyerek, bu teknolojilerin sağlık sistemine entegrasyonu ve yerli iş birliklerinin geliştirilmesi konularında bilgi aldı.

Washington D.C. ve New York temasları:

Washington D.C.'de, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ile bir araya gelinerek küresel sağlık gündemi ve ülkeler arasındaki stratejik iş birliği imkanları ele alındı. New York programında ise Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler programlarına eşlik eden Memişoğlu, BM Pandemilere Hazırlık Zirvesi nde Türkiye'nin küresel sağlık vizyonunu paylaştı.

Bakan Memişoğlu, ziyaretlerin verimli geçtiğini belirterek, sağlıkta yerli ve uluslararası iş birliğini genişletme, ileri teknolojiyi uygulamaya alma ve araştırma kapasitelerini artırma yönündeki adımların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Memişoğlu'nun açıklamasında, San Francisco, Washington D.C. ve New York'taki temasların; ülkenin bilimsel kapasitesinin ve yenilikçi yaklaşımlarının uluslararası platformlarda güçlendirilmesine katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Bakan Memişoğlu: &quot;Ülkemizi küresel sağlık alanında daha güçlü bir merkez haline getirmek için...

Bakan Memişoğlu: "Ülkemizi küresel sağlık alanında daha güçlü bir merkez haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Etili'de motor sesleri: pilav, hediyeler ve kask çağrısı
images

Yazıkent'te eğitime yerinde değerlendirme: Kaymakam Sözen öğrencilerle buluştu
images

İskele 26'da indirim ve müzikle bir yıl
images

Ankara'da uçuşa elverişlilik toplantıları ile TUSAŞ'ta teknoloji günü yapıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mancini: Türkiye çok kaliteli, zorlu bir maç bizi bekliyor

Muğla şenliklerinde çocuklar sanatla ve oyunla dolu bir gün yaşadı

Çine'de refüje çarpıp takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı'nda minibüsle otomobilin çarpışması: 5 ölü, 13 yaralı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi