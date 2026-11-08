Bakan nikah şahidi oldu, genç çifte çocuk sahibi olmalarını tavsiye etti

Çorum'da resmi nikah töreni:

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın oğlu Muhammed Emin Aşgın ile Rümeysa Kocur için düzenlenen törende çift, dünyaevine girdi. Nikahı, damadın babası ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı; tören bir düğün salonunda gerçekleşti.

Törene katılanlar ve şahitlerin rolleri:

Genç çiftin şahitliğini yapan isimler arasında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, TBMM Komisyon Başkanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu ile milletvekilleri yer aldı. Başkan Aşgın, oğlunun nikahını kıymanın heyecanını yaşadığını belirterek çifte bir ömür boyu mutluluk diledi.

Çiftçi'nin mesajı ve çocuk tavsiyesi:

Tören sırasında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da daha önce birlikte çok sayıda nikah törenine katıldıklarını hatırlattı ve başkanın bu kez daha heyecanlı olduğunu söyledi. Çiftçi, evliliğe ilişkin öğüt verirken bir atasözüne atıf yaptı: "Yozgat yöresinin bir atasözü var: Oğlan evlenir, elden gider. Kız evlenir, evden gider diye."

Çiftçi, nüfus artışı politikalarından örnek vererek çifte çocuk tavsiyesinde bulunurken sözlerini aynen şöyle sürdürdü: "Avustralya’da bir dönem nüfus artış politikaları takip edilmiş. Nüfusu artırmak için bu tür nikah merasimlerinde de bir anne için, bir baba için, bir de memleket için hep çocuk istenmiş. Ben bu tavsiyeyi genç kardeşlerimize yineliyorum. Allah hayırlı evlatlar nasip eylesin. Hayırlı torunlar nasip eylesin başkanımıza da, dünürlerine de."

Evlilik cüzdanı teslimi ve törende kapanış:

Çiftin evlilik cüzdanını birlikte teslim eden Çiftçi, teslim anında şunları ifade etti: "Bu aile cüzdanını da madem bu aileyi genç kardeşlerimiz beraber kurdular, ben kendilerine birlikte takdim ediyorum ki evliliklerini de, bu yuvayı da beraber sürdürsünler. Tekrar tebrik ediyorum, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum."

Tören, genç çift için yapılan duanın ardından sona erdi ve katılımcılar yeni evlenen çifte iyi dileklerini iletti.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, ÇORUM BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİM AŞGIN'IN OĞLU MUHAMMED EMİN AŞGIN İLE RÜMEYSA KOCUR'UN NİKAH TÖRENİNDE ŞAHİTLİK YAPTI.