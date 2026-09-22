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Bakan Tekin, acil gelişme üzerine Trabzon programını bırakıp Manisa'ya gitti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Turgutlu'daki silahlı saldırı haberi üzerine Trabzon ve Gümüşhane programlarını iptal ederek Manisa'ya hareket etti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bakan Tekin, acil gelişme üzerine Trabzon programını bırakıp Manisa'ya gitti

Bakan Tekin Manisa'ya gidiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün sabah Trabzon'a gelmiş olduğu programı erken noktalayarak Manisa'nın Turgutlu ilçesine hareket etti. Bakan Tekin, Maçka'daki toplu açılış törenine katılmak üzere Trabzon Havalimanı'na inişinin ardından Manisa'daki bir okulda yaşanan silahlı saldırı haberini aldı.

Maçka programı ve gelişmenin duyulması:

Bakan Tekin, Trabzon'un Maçka ilçesinde Maçka Hacı Turgut Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Erkek Öğrenci Yurdu, Yalıncak Hacı Turgut Aydın Ortaokulu ve Yalıncak Hacı Turgut Aydın İlköğretim Okulu için düzenlenen toplu açılış töreni kapsamında sabah saatlerinde Trabzon'a gelmişti. Havalimanında, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne yönelik silahlı saldırı haberini öğrenmesi üzerine çalışmalarını gözden geçirdi.

İptal, yolculuk ve inceleme planı:

Bakan Tekin, beraberindekilerle kısa bir toplantı yaptıktan sonra Trabzon ve ardından geçeceği Gümüşhane'deki programlarını iptal etti. Daha sonra Ulaştırma Bakanlığı'na ait özel uçakla İzmir'e hareket etti; buradan Manisa'nın Turgutlu ilçesine giderek olay yerinde incelemelerde bulunacak.

Milli Eğitim Bakanı Tekin Trabzon ve Gümüşhane programını iptal ederek Manisa&#039;ya gitti

Milli Eğitim Bakanı Tekin Trabzon ve Gümüşhane programını iptal ederek Manisa'ya gitti

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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