Bakan Tekin CHP merkezinde Kılıçdaroğlu ile eğitim politikalarını görüştü

Bakan Tekin CHP genel merkezinde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi. Bakan Tekin'i, CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya karşıladı.

Görüşmenin kapsamı:

Tekin ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme sürüyor; görüşmenin içeriğine ilişkin taraflardan veya merkezden henüz ayrıntılı bir açıklama paylaşılmadı.

Sonraki adımlar:

Toplantının tamamlanmasının ardından yapılacak resmi açıklamalar, görüşmenin sonuçları ve olası kararlar hakkında bilgi verecek. Şu an için kamuoyuna yansıyan tek bilgi, görüşmenin devam ettiği ve karşılama bilgilerinin doğrulandığıdır.

Bakan Tekin, CHP Genel Merkezi’ne geldi