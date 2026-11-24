MEB'den 24 Kasım açıklaması:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Ankara MEB Şura Salonu'nda düzenlenen Hep Sen Varsın Diye temalı etkinlikte yaptığı konuşmada, öğretmenlerle sürekli iletişim ve istişarenin yönetim anlayışlarının merkezinde olduğunu söyledi. Etkinlikte öğretmenlerin mesleki deneyimleri, başarı hikayeleri ve kuşaklar arası bilgi paylaşımı öne çıkarıldı.

etkinlik ve ÖğretmeniZ çalışmaları:

Etkinlikte, ÖğretmeniZ platformu aracılığıyla bugüne kadar 81 ilden yaklaşık 500 öğretmenin hikayesinin 17 farklı kategoride yayımlandığı; ÖğretmeniZ Dergisi'nin ise 13 sayıda öğretmenlerin edebi, sanatsal ve kültürel üretimlerini tanıttığı belirtildi. Bu yıl ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen buluşmada farklı kuşaklardan öğretmenler arasındaki tecrübe aktarımının güçlendirilmesi hedeflendi. Bakan Tekin, bu tür paylaşımların hem mesleki motivasyonu artırdığını hem de uygulamada doğrudan geri dönüş sağladığını vurguladı.

istişare, popülizm eleştirisi ve yönetim anlayışı:

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nı büyük bir aile olarak tanımlayarak yönetimde iki temel soruna odaklandıklarını söyledi. Popülist yaklaşımların mağduriyetlere yol açabileceğini ifade eden Tekin, kamu politikalarının rasyonel zemin üzerinde şekillenmesi gerektiğini belirtti. Bakan, politik söylemlere eleştirel yaklaşırken öğretmenlerin görüşlerinin alınmasının önemini şöyle özetledi: Yaptığımız her düzenleme mutlaka öğretmenler odasında konuşulmuştur. Bu yaklaşımın, kararların uygulanabilirliğini ve eğitim sisteminin sürdürülebilirliğini artırdığını kaydetti.

Tekin, göreve başladıktan sonra aldıkları karar ve projelerde öğretmenlerle sürekli istişare ettiklerini; resmi görüşmelerin öncesinde ve sonrasında habersiz okul ziyaretleri yaparak öğretmenlerle doğrudan sohbet ettiklerini anlattı. Bu uygulamanın, sahadan gelen geri bildirimleri hızlıca politika süreçlerine yansıtmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

uluslararası tanınırlık ve hedefler:

Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim alanındaki gelişmelerinin uluslararası platformlarda da ilgi gördüğünü belirtti. PISA ve OECD toplantılarında sistemin fiziki, teknolojik ve içerik yönünden örnek gösterildiğini; Bratislava'da yapılan toplantıda Türkiye'nin 2015 sonrası deneyiminin aktarıldığını söyledi. UNESCO'nun Paris'teki toplantısında ise müfredatta yerel kültür, çevre ve doğaya yer verme uygulamalarının örnek gösterildiği vurgulandı.

Bu bağlamda Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem toplumun ihtiyaçlarına hem uluslararası gelişmelere hem de öğretmenlerin mesleki itibarına uygun politikalar üretmek üzere 7 gün 24 saat çalıştıklarını ifade etti ve şu mesajı verdi: Siz var olduğunuz için başarılı olacağız. Bu söz, Bakanlığın hem iç paydaşlarla hem de uluslararası aktörlerle kurduğu iletişimin sürekliliğini işaret ediyor.

Kapanışta Tekin, 24 Kasım vesilesiyle tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı ve bakanlık olarak öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Yapılan düzenlemelerin sahada tartışılmadan hayata geçirilmediğini ve yönetim anlayışının temeline istişare kültürünü yerleştirdiklerini yineledi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, "BİZ HEM TOPLUMUN İHTİYAÇLARINI HEM TOPLUMUN EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİNİ HEM ULUSLARARASI GELİŞMELERİ HEM OKULLARIMIZI HEM DE ÖĞRETMENLERİMİZİN İTİBARINI MAKSİMUM DÜZEYDE KARŞILAYACAK ŞEKİLDE 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ" DEDİ.