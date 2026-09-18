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Bakan Tekin: TIMSS sonuçları fiziki yatırımların eğitim niteliğine yansımasıdır

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırklareli Vize’de açılışta 2024 TIMSS’te Türkiye’nin Avrupa ve OECD içinde birçok alanda ilk 5’e girdiğini vurguladı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 22:39

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 22:43

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bakan Tekin: TIMSS sonuçları fiziki yatırımların eğitim niteliğine yansımasıdır

Hatice-İsmail Adıgüzel Anaokulu açılışı:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırklareli’nin Vize ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Hatice-İsmail Adıgüzel Anaokulunun açılışına katıldı. Törifte konuşan Tekin, okulun hayırsever desteğiyle eğitim alanına kazandırılmasının önemine dikkat çekti ve katkı sağlayan ailelere teşekkür etti.

Bakan Tekin, göreve başladığı son üç yılı aşkın dönemde kamu bütçesiyle yapılan okulların açılışına katılmadığını; bunun yerine hayırseverlerin desteklediği açılışlara katılmayı tercih ettiğini belirterek, amaçlarının hayırseverlere teşekkür etmek ve eğitim camiası adına dua etmek olduğunu söyledi.

Eğitimde altyapı ve başarı ilişkisi:

Tekin, fiziki kapasitenin geliştirilmesinin eğitim niteliğine olumlu yansıdığını ifade etti. Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısının 17 olduğunu ve OECD ortalamasının üzerinde bir düzeye erişildiğini kaydetti. Bu düşüşün aynı zamanda öğretmen başına düşen öğrenci sayısında azalma getirdiğini, bunun da başarıyı beraberinde getirdiğini vurguladı.

Bakan Tekin, uluslararası değerlendirmelere de atıfta bulunarak, 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye’nin PISA sınavında 38 OECD ülkesi arasında ilk 30a giremediğini anımsattı. Ardından 2024 TIMSS döngüsünde Türkiye’nin birçok alanda Avrupa ve OECD ülkeleri arasında ilk 5 içinde yer aldığını söyledi.

Tekin, ayrıca geçen hafta 8 Eylülde OECD’nin Bratislava toplantısında PISA Direktörü tarafından Türkiye’nin başarısının tüm dünyaya anlatılması gerektiğinin vurgulandığını, bu çerçevede 30’dan fazla ülkenin bakanlarının bulunduğu bir ortamda Türkiye’nin kürsüye davet edildiğini aktardı.

Muhalefet eleştirileri ve teşekkür:

Bakan konuşmasında muhalefetin yapılan çalışmalara yeterince hak ettiği değeri vermediğini belirtti. Muhalefetin PISA sonuçları üzerinden eleştiriler yaptığını, ancak 2024 TIMSS sonuçlarının ve okullaşma oranlarındaki gelişmenin somut başarılar olduğunu savundu.

Bir muhalefet yetkilisinin başarının okul öncesi okullaşmanın artmasından kaynaklandığı yönündeki değerlendirmesine yanıt veren Tekin, AK Parti iktidarı öncesinde okul öncesi okullaşma oranının yüzde 11 seviyelerinde olduğunu; bugün ise 5 yaş grubunda yüzde 92 düzeyine ulaşıldığını hatırlattı ve bu artışın da hükümetin, eğitim politikalarının ve hayırsever katkılarının ürünü olduğunu söyledi.

Son bölümde Bakan Tekin, öğretmenlere, idarecilere, öğrencilere ve hayırseverlere içten teşekkür ederek, "İyi ki varsınız, Allah hepinizden razı olsun" dedi ve eğitim alanında yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

İSTİKLAL MARŞI&#039;NIN OKUNMASI

İSTİKLAL MARŞI'NIN OKUNMASI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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