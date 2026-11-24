İzmir Kız Lisesi'ndeki karşılaşma

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İzmir Kız Lisesi'ni ziyaret etti. Çankırı'yı okul girişinde öğrenciler Azra Temiztürk ve Berrin Asar karşıladı ve çiçek takdiminde bulundu. Çankırı, öğrencilerle eğitim hayatları ve hedefleri üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Ziyarete İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile AK Parti Konak İlçe Başkanı ve teşkilat mensupları da katıldı. Öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Çankırı, öğretmenlerin talep ve sorunlarını dinledi ve notlar aldı.

Bakan Tekin'in uzaktan selamı ve taahhüt vurgusu

Çankırı, öğretmenlerle buluşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i görüntülü aradı ve Bakanın selamlarını iletti. Çankırı, Bakan Tekin'e öğretmenlerin selamlarını iletirken durumun yerinden bildirildiğini aktardı.

Bakan Tekin, bağlantı sırasında öğretmenlerin gününü kutladı ve eğitime yönelik kararlılığın süreceğini belirtti. Bakan Tekin'in sözleri arasında özellikle Vekilimiz ne taahhüt ettiyse yapacağımıza söz veriyoruz ifadesi öne çıktı.

Tekin ayrıca Türkiye'nin eğitim alanında önemli bir atılım sürecinden geçtiğini, eğitim seviyesinin yükseltilmesine ve eğitim politikalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Çankırı'nın mesajları ve anmalar

Çankırı, ziyaret sırasında öğretmenliğin yalnızca bir meslek olmadığını, ülkenin geleceğini şekillendiren kutsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevleri başında hayatını kaybeden öğretmenler rahmet ve minnetle anıldı.

Terörün gölgesinde görev yapan öğretmenlerin meslek aşkından vazgeçmediğine dikkat çeken Çankırı, bölgeden ülkenin dört bir yanına kadar görev yapan eğitimciler için umut olduğunu belirterek Karanlık günler ve korku geride kaldı mesajını paylaştı ve mesleğini aşkla icra eden öğretmenlere teşekkür etti.

Ziyaret, Çankırı'nın öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İZMİR KIZ LİSESİ’NDE BİRARAYA GELDİĞİ ÖĞRETMENLERİ, GÖRÜNTÜLÜ ARAMA İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN'LE BULUŞTURDU.