Bakan Uraloğlu: kış öncesi karla mücadele ekipleri hazır

Bakan Abdulkadir Uraloğlu kış hazırlıklarını duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış mevsiminin ilk işaretleriyle birlikte karla mücadele çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

"Kışın ilk işaretleriyle birlikte karla mücadele çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımı için Karayolları ekiplerimiz, ihtiyaç duyulan noktalarda sahada görev başında. Yollarımızı dört mevsim açık tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyor, her koşulda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz"

saha çalışmaları ve öncelikler:

Bakan Uraloğlu'nun paylaşımına göre, Karayolları ekipleri gerekli görülen noktalarda aktif görev yapıyor. Ekiplerin önceliği, geçiş güvenliğini sağlamak ve olası aksamalara hızlı müdahale etmek olarak özetleniyor.

vatandaşlara yönelik güvence:

Mesajda, yolların dört mevsim açık tutulmasına yönelik kararlılığın altı çizildi; bakanlık sahada bulunan ekiplerle vatandaşların ulaşımının güvenli ve kesintisiz olmasını sağlamayı hedefliyor. Uraloğlu, her koşulda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Uraloğlu: "Kışın ilk işaretleriyle birlikte karla mücadele çalışmalarımıza başladık"