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Bakan Uraloğlu Marmaris'te ulaşım taleplerini yerinde dinledi

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hisarönü, Değirmen Yanı ve Asparan'da yol incelemesi yapıp muhtar ve vatandaşların ulaştırma taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 17:56

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bakan Uraloğlu Marmaris'te ulaşım taleplerini yerinde dinledi

Bakan Uraloğlu'nun Marmaris ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaris programı kapsamında Hisarönü Mahallesi, Değirmen Yanı ve Asparan güzergahlarında incelemelerde bulundu. Bölgedeki yolların mevcut durumu yerinde değerlendirilirken, yerel yönetim temsilcileri ve vatandaşlarla doğrudan görüşmeler yapıldı.

Mahalle ziyareti ve talepler:

Cuma namazını Hisarönü Mahallesi Camii'nde kılan Bakan Uraloğlu, namazın ardından Hisarönü Mahallesi Muhtarı Fatih Turgut ile mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Muhtar Turgut tarafından hazırlanan dosya Bakan'a sunuldu; dosyada bölgenin ulaşım güvenliği ve yol altyapısına ilişkin üç öncelikli talep yer aldı.

Sunulan talepler arasında özellikle Hisarönü-Asparan yolunda aydınlatma, sinyalizasyon ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulması isteği öne çıktı. Ayrıca Hisarönü-Bördübet güzergahındaki uzun süredir bekleyen bakım ve yenileme ihtiyaçları ile Hisarönü-Bozburun yolunun genişletilerek yenilenmesi talebi de dosyada belirtildi.

saha incelemesi ve yerel değerlendirme:

Bakan Uraloğlu, görüşmenin ardından Hisarönü, Değirmen Yanı ve Asparan yollarında yapılan saha incelemelerinde yetkililerden bilgi aldı. Yapılan değerlendirmelerde bölgedeki turizm hareketliliği ve artan nüfusun yol altyapısı üzerindeki etkileri de ele alındı.

Muhtar Fatih Turgut, bakanın bölgeyi ziyaret edip talepleri doğrudan dinlemesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, devam eden yatırımlar ve çalışmalar için teşekkür etti. Yerel yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda öncelikli ihtiyaçların planlanması ve uygulanmasına yönelik adımların atılacağı ifade edildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, MARMARİS PROGRAMI KAPSAMINDA HİSARÖNÜ MAHALLESİ...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, MARMARİS PROGRAMI KAPSAMINDA HİSARÖNÜ MAHALLESİ, DEĞİRMEN YANI VE ASPARAN GÜZERGAHLARINDA İNCELEMELERDE BULUNARAK YOLLARIN MEVCUT DURUMUNU YERİNDE DEĞERLENDİRDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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