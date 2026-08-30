Bakan yardımcısından Eskişehir’de koruyucu aile ziyareti: çocuğun yararı odağa alındı

Ziyaretin odak noktası:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve İl Müdürü Orhan Bayrak eşliğinde, Eskişehir İl Müdürlüğü koordinesinde koruyucu aileye ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarette koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuğun eğitim ve gelişim süreci hakkında bilgi alınarak mevcut durumu değerlendirildi. Yapılan görüşmelerde çocuğun okul yaşamı, sosyal uyumu ve gelişimsel ihtiyaçları hakkında ayrıntılı bilgi edinildi.

Koruyucu ailenin görüş ve ihtiyaçları:

Koruyucu ailenin görüş, talep ve ihtiyaçları dinlenerek, sunulan hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Aile ile yürütülen diyalog kapsamında destek beklentileri ve olası yönlendirme gereksinimleri ele alındı.

Gerçekleştirilen değerlendirmeler, hizmetlerin çocuğun üstün yararı doğrultusunda sürdürülmesi ve koruyucu ailelerin ihtiyaçlara uygun şekilde desteklenmesi hedefiyle devam ettirileceğine işaret etti. Bu tür saha ziyaretleri, hizmet kalitesinin izlenmesi ve ailelerin sisteme erişiminin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI LEMAN YENİGÜN VE İL MÜDÜRÜ ORHAN BAYRAK EŞLİĞİNDE, İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE KORUYUCU AİLEYE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ.