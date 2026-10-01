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Bakan Yaşar Güler Şuşa'da Birliğin Gücü-2026 seçkin gözlemci gününe katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan ev sahipliğindeki Birliğin Gücü-2026 Seçkin Gözlemci Günü'ne Şuşa'da katılarak sahayı ve sergilenen teçhizatı inceledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bakan Yaşar Güler Şuşa'da Birliğin Gücü-2026 seçkin gözlemci gününe katıldı

Bakan Yaşar Güler Birliğin Gücü-2026 Seçkin Gözlemci Günü'nde

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Birliğin Gücü-2026 tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine katıldı.

gideç ve eşlik eden komuta heyeti:

Bakan Güler'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran eşlik etti. Heyetle birlikte tatbikat sahasına hareket edildi.

saha incelemeleri ve gözlemler:

Şuşa'daki tatbikat bölgesinde heyet, tatbikatta sergilenen ve kullanılan silah, mühimmat ve teknolojileri yerinde inceledi. Bakan Güler, incelemeleri Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile birlikte gerçekleştirdi.

Türkiye ve Özbekistan'ın da katıldığı tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü çerçevesinde yapılan ziyaret, sahada sergilenen unsurların kapsamlı biçimde değerlendirilmesine olanak sağladı.

BAKAN GÜLER, TATBİKAT SAHASINDA SERGİLENEN VE TATBİKATTA KULLANILAN SİLAH, MÜHİMMAT VE...

BAKAN GÜLER, TATBİKAT SAHASINDA SERGİLENEN VE TATBİKATTA KULLANILAN SİLAH, MÜHİMMAT VE TEKNOLOJİLERİ DE İNCELEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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